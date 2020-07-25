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В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
После прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровел еще 561 пациент, всего в столице вылечилось почти 174,5 тысячи человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19

09:09 25.07.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. После прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровел еще 561 пациент, всего в столице вылечилось почти 174,5 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 415" - сообщила вице-мэр.
Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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