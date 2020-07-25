В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса

ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 38 пациентов в Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 38 пациентов в Тамбовской области , скончался один человек, сообщила администрация региона.

"Из них (заболевших): 16 мужчин, 19 женщин, трое детей (девочка 6 лет, два мальчика 2 года и 7 лет). Возраст взрослых заболевших от 23 до 86 лет. Прибывших из других регионов нет, 38 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5766, из них 2019 - без клинических проявлений.

Выздоровели 4837 человек, в том числе 2219 выписаны из стационара, 2618 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.

"Умерло 34", - говорится в сообщении.

По данным на 24 июля, в регионе умерли 33 человека с COVID-19.

На госпитализации сейчас находятся 272 человека, из них диагноз "пневмония" у 236 человек. На карантине на дому наблюдается пациент 1771, из них подтверждённых случаев коронавируса - 623.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.