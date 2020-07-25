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В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса
Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 38 пациентов в Тамбовской области, скончался один человек, сообщила администрация региона. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:05
2020-07-25T09:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
тамбовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тамбовская область
ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости.
Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 38 пациентов в Тамбовской области
, скончался один человек, сообщила администрация региона.
"Из них (заболевших): 16 мужчин, 19 женщин, трое детей (девочка 6 лет, два мальчика 2 года и 7 лет). Возраст взрослых заболевших от 23 до 86 лет. Прибывших из других регионов нет, 38 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5766, из них 2019 - без клинических проявлений.
Выздоровели 4837 человек, в том числе 2219 выписаны из стационара, 2618 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.
"Умерло 34", - говорится в сообщении.
По данным на 24 июля, в регионе умерли 33 человека с COVID-19.
На госпитализации сейчас находятся 272 человека, из них диагноз "пневмония" у 236 человек. На карантине на дому наблюдается пациент 1771, из них подтверждённых случаев коронавируса - 623.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф