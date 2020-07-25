Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574899292.html
В Новосибирской области выявили 101 новый случай COVID-19
Сто один случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 112 человек, скончались еще шестеро, сообщает в... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T08:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирск
новосибирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:156:3087:1892_1400x0_80_0_0_66077e627c98a7f48a2357b298ad12dc.jpg
https://ria.ru/20200717/1574511314.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:156:3087:1892_1400x0_80_0_0_66077e627c98a7f48a2357b298ad12dc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_178:0:2907:2047_1400x0_80_0_0_bb0edc2fbced6d89e31dfdc7d2c9c85f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_519:0:2566:2047_1400x0_80_0_0_58005cdd4c4cc109b1c48759bb36a9d4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, общество

В Новосибирской области выявили 101 новый случай COVID-19

08:57 25.07.2020
242
© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Сто один случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 112 человек, скончались еще шестеро, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 25 июля, в регионе зарегистрировано 8717 случаев COVID-19 (+101 за последние сутки), в том числе 521 ребенок. 6727 человек выздоровели (+112 за сутки)", - говорится в сообщении.
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
17 июля, 18:10Распространение нового коронавируса
Найден самый ранний симптом коронавируса
Власти констатируют, что скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 64, 85 и 94 лет и женщины, им было 62, 68 и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 196 человек.
"В отделениях интенсивной терапии находится 81 человек. На ИВЛ – 20 пациентов", - сообщает штаб.
Госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1606. В больницы районов области госпитализированы 884 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделали 296 658 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 663 жителя региона, 30 353 человека сняты с наблюдения.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
Рекомендуем
Больничная палата
В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
В Кузбассе выявили вспышку COVID-19 еще в одном детском лагере
В лаборатории
В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
Флаги стран ЕАЭС
Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
Работа скорой помощи в Тамбове
В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса
Пустая улица в курортном городе во Вьетнаме
Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
Здание Дома правительства РФ в Москве
Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
Медицинский работник в стационаре
Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
Высотное здание гостиницы Украина, Дом Правительства РФ и небоскребы делового центра Москва-сити
Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
31-й Московский Международный кинофестиваль в Москве
СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
Дом Правительства РФ
Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило девять миллионов
Женщина с ребенком
Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
09:37Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
09:32В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19
09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
09:29Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
09:21Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
09:20Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
09:20Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
09:16Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
09:14В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
09:13Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
09:09В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
09:05В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса
Лента новостейМолния