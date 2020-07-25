В Новосибирской области выявили 101 новый случай COVID-19

НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Сто один случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 112 человек, скончались еще шестеро, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 25 июля, в регионе зарегистрировано 8717 случаев COVID-19 (+101 за последние сутки), в том числе 521 ребенок. 6727 человек выздоровели (+112 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 64, 85 и 94 лет и женщины, им было 62, 68 и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 196 человек.
"В отделениях интенсивной терапии находится 81 человек. На ИВЛ – 20 пациентов", - сообщает штаб.
Госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1606. В больницы районов области госпитализированы 884 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделали 296 658 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 663 жителя региона, 30 353 человека сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.