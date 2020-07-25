В Новосибирской области выявили 101 новый случай COVID-19

"По данным оперативного штаба на утро 25 июля, в регионе зарегистрировано 8717 случаев COVID-19 (+101 за последние сутки), в том числе 521 ребенок. 6727 человек выздоровели (+112 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 64, 85 и 94 лет и женщины, им было 62, 68 и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 196 человек.