В Кузбассе выявили вспышку COVID-19 еще в одном детском лагере

КЕМЕРОВО, 25 июл - РИА Новости. Вспышка COVID-19 зафиксирована еще в одном детском лагере "Лесная сказка", расположенном в Новокузнецке Кемеровской области, заболели шесть сотрудников, сообщили РИА Новости в управлении регионального Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что двое детей и четверо взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка" в Новокузнецком районе, несмотря на то что в учреждении соблюдались все требования Роспотребнадзора. Министерство образования и науки Кузбасса решило до 27 июля вывезти из лагеря всех отдыхающих там детей, они должны пройти двухнедельную самоизоляцию.
"В Лесной сказке" в городе Новокузнецке, там тоже у шести человек выявили COVID. Все (зараженные) – сотрудники, пока ни одного ребёнка, в контакте было 299 человек, лагерь также закрыли. Все контактные под наблюдением, провели обработку территории", – пояснили в региональном Роспотребнадзоре.
Собеседница агентства добавила, что в центре "Сибирская сказка" в круг контактных с зараженными попали 204 человека.
"Лагерь закрыт, все контактные под наблюдением, провели обработку территории", – уточнили в региональном Роспотребнадзоре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.