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В Кузбассе выявили вспышку COVID-19 еще в одном детском лагере
Вспышка COVID-19 зафиксирована еще в одном детском лагере "Лесная сказка", расположенном в Новокузнецке Кемеровской области, заболели шесть сотрудников,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T08:44
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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новокузнецк
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новокузнецкий район, новокузнецк, кемеровская область

В Кузбассе выявили вспышку COVID-19 еще в одном детском лагере

08:41 25.07.2020 (обновлено: 08:44 25.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 25 июл - РИА Новости. Вспышка COVID-19 зафиксирована еще в одном детском лагере "Лесная сказка", расположенном в Новокузнецке Кемеровской области, заболели шесть сотрудников, сообщили РИА Новости в управлении регионального Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что двое детей и четверо взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка" в Новокузнецком районе, несмотря на то что в учреждении соблюдались все требования Роспотребнадзора. Министерство образования и науки Кузбасса решило до 27 июля вывезти из лагеря всех отдыхающих там детей, они должны пройти двухнедельную самоизоляцию.
"В Лесной сказке" в городе Новокузнецке, там тоже у шести человек выявили COVID. Все (зараженные) – сотрудники, пока ни одного ребёнка, в контакте было 299 человек, лагерь также закрыли. Все контактные под наблюдением, провели обработку территории", – пояснили в региональном Роспотребнадзоре.
Врач у окна
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Собеседница агентства добавила, что в центре "Сибирская сказка" в круг контактных с зараженными попали 204 человека.
"Лагерь закрыт, все контактные под наблюдением, провели обработку территории", – уточнили в региональном Роспотребнадзоре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новокузнецкий районНовокузнецкКемеровская область
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