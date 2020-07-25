В Кузбассе выявили вспышку COVID-19 еще в одном детском лагере

"В Лесной сказке" в городе Новокузнецке, там тоже у шести человек выявили COVID. Все (зараженные) – сотрудники, пока ни одного ребёнка, в контакте было 299 человек, лагерь также закрыли. Все контактные под наблюдением, провели обработку территории", – пояснили в региональном Роспотребнадзоре.