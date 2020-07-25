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Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило девять миллионов
Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило отметку в 9 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T08:59
университет джонса хопкинса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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университет джонса хопкинса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире

Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило девять миллионов

08:31 25.07.2020 (обновлено: 08:59 25.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило отметку в 9 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число выздоровевших от COVID-19 в мире достигло 9 043 203. Число летальных случаев составляет 639 652, всего заразились 15 736 499 человек.
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