Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200725/1574898782.html
СМИ: китайские дипломаты покинули генконсульство в Хьюстоне
Китайские дипломаты покинули генеральное консульство в Хьюстоне, закрытое по требованию американских властей, сообщает газета Houston Chronicle. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:13
морган ортагус
сычуань
мид кнр
китай
хьюстон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767146_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_f0eea5e250344d910af973b2aeda7507.jpg
https://ria.ru/20200724/1574843247.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200723/1574763452.html
4
сычуань
китай
хьюстон
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767146_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_f0eea5e250344d910af973b2aeda7507.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767146_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_256593264667172e9895fbc09e157de0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767146_475:0:2523:2048_1400x0_80_0_0_f0a20a12f7becca5d0103556b7746f0f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
морган ортагус, сычуань, мид кнр, китай, хьюстон, сша, в мире

СМИ: китайские дипломаты покинули генконсульство в Хьюстоне

08:31 25.07.2020 (обновлено: 09:13 25.07.2020)
2058
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Китайские дипломаты покинули генеральное консульство в Хьюстоне, закрытое по требованию американских властей, сообщает газета Houston Chronicle.
Как пишет издание, сотрудники дипмиссии должны были освободить здание к 16:00 по местному времени (00:00 мск). Незадолго до этого полиция перекрыла территорию рядом со зданием, а спустя какое-то время от генконсульства отъехали три фургона, два из них были с дипломатическими номерами.
Константин Косачев
Вчера, 10:44
Противостояние между США и Китаем создает угрозу миру, заявил Косачев
Примерно в 16:40 в здание через заднюю дверь вошли несколько человек, среди которых, как сообщает Houston Chronicle, был представитель Госдепартамента.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что люди, которые могут быть американскими чиновниками, пытались силой открыть заднюю дверь генконсульства.
Двадцать второго июля Соединенные Штаты закрыли китайское генконсульство в Хьюстоне, объяснив это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В Пекине это назвали политической провокацией и пообещали "решительные ответные шаги".
Автомобиль американского посольства в Шанхае
23 июля, 09:29Сказано в эфире
Новый раунд войны США с Китаем? Что будет дальшеПрезидент США Дональд Трамп допустил закрытие некоторых китайских дипмиссий на территории страны вслед за генконсульством в Хьюстоне. В эфире радио Sputnik политолог Евгения Войко рассказала, как, по ее мнению, будет развиваться ситуация.
Первым ответным шагом стало требование закрыть американское генконсульство в городе Чэнду в провинции Сычуань. В китайском МИД подчеркнули, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Вашингтоне.
В отношениях между США и Китаем в последнее время усиливается напряженность. У Вашингтона и Пекина есть взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет Китай в недобросовестном информировании о ситуации с коронавирусом, а Пекин недоволен вмешательством Вашингтона в его внутренние дела, в частности в отношения с Гонконгом.
36726122
Обсудить 4
Морган ОртагусСычуаньМИД КНРКитайХьюстонСШАВ мире
Рекомендуем
Севастополь
В Совфеде назвали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма смехотворной
Мотоциклисты с проезжают мимо здания Капитолия в США
Виноваты русские и китайцы: у Америки похитили суперсилу
Демонтаж статуи генерала конфедератов Джеба Стюарта в Ричмонде
Войну с памятниками не удастся экспортировать из США в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
"Фултонская речь 2.0". Грозит ли миру новая холодная война
31-й Московский Международный кинофестиваль в Москве
СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
Медик карантинного центра в Коммунарке
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью
Юрий Цюман на следственном эксперименте
"Его заводили черные колготки": кого убивал таганрогский маньяк Цюман
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило девять миллионов
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
Перенаселение отменяется. Ученые предвидят падение числа людей на Земле
Здание Центрального банка РФ
ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
"Не чепуха": Пушков ответил Горбачеву после обвинения в капитуляции
Полицейская машина в Индианаполисе, США
Во Флориде один человек погиб при стрельбе на базе ВВС
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма
Ртутный градусник для измерения температуры
Врач назвал болезни, на которые указывает высокая температура по вечерам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
09:37Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
09:32В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19
09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
09:29Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
09:21Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
09:20Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
09:20Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
09:16Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
09:14В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
09:13Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
09:09В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
09:05В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса
Лента новостейМолния