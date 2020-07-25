СМИ: китайские дипломаты покинули генконсульство в Хьюстоне

Как пишет издание, сотрудники дипмиссии должны были освободить здание к 16:00 по местному времени (00:00 мск). Незадолго до этого полиция перекрыла территорию рядом со зданием, а спустя какое-то время от генконсульства отъехали три фургона, два из них были с дипломатическими номерами.