СМИ: торговые переговоры Китая и США могут состояться в августе

ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Китай и Китай и США в августе могут провести торговые переговоры, чтобы оценить процесс реализации заключенной в январе первой части торговой сделки, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник.

Официально Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако отношения между ними накалены по целому ряду вопросов.

Издание отмечает, что хотя Китай в последние месяцы значительно нарастил закупку в США сельскохозяйственной продукции, из-за пандемии COVID-19 эти объемы все еще далеки от обещанного китайской стороной в рамках первой фазы торговой сделки. Вместе с тем, по словам наблюдателей, взаимные требования закрыть генконсульства на территории друг друга, а также ряд других вопросов могут подорвать любой достигнутый в торговых вопросах прогресс.

По словам источника газеты, в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. По условиям сделки, которая была подписана 15 января и вступила в силу месяцем позже, переговоры на высшем уровне должны проводиться каждые шесть месяцев. Источник указал, что встреча станет "важным переломным моментом", который позволит обеим сторонам оценить прогресс в реализации сделки.

Вместе с тем, источник газеты добавил, что в случае, если из-за преобладающей в отношениях Вашингтона и Пекина напряженности, стороны не будут проявлять большого стремления к проведению встречи в данный момент, они могут согласиться с тем, что телефонный разговор между Лю Хэ, Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином , состоявшийся 8 мая, удовлетворил пункт "о встрече" в рамках сделки.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на выполнение Китаем обязательств по первой фазе торгового соглашения, а также надеется видеть перемену поведения по всему спектру вопросов. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай надеется, что торговая сделка с США все еще может быть реализована.