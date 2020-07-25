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СМИ: торговые переговоры Китая и США могут состояться в августе
Китай и США в августе могут провести торговые переговоры, чтобы оценить процесс реализации заключенной в январе первой части торговой сделки, сообщает газета... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T08:13
стивен мнучин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
стивен мнучин, майк помпео, хуа чуньин, мид кнр, китай, сша, в мире

СМИ: торговые переговоры Китая и США могут состояться в августе

08:13 25.07.2020
179
© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Китай и США в августе могут провести торговые переговоры, чтобы оценить процесс реализации заключенной в январе первой части торговой сделки, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник.
Официально Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако отношения между ними накалены по целому ряду вопросов.
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Издание отмечает, что хотя Китай в последние месяцы значительно нарастил закупку в США сельскохозяйственной продукции, из-за пандемии COVID-19 эти объемы все еще далеки от обещанного китайской стороной в рамках первой фазы торговой сделки. Вместе с тем, по словам наблюдателей, взаимные требования закрыть генконсульства на территории друг друга, а также ряд других вопросов могут подорвать любой достигнутый в торговых вопросах прогресс.
По словам источника газеты, в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. По условиям сделки, которая была подписана 15 января и вступила в силу месяцем позже, переговоры на высшем уровне должны проводиться каждые шесть месяцев. Источник указал, что встреча станет "важным переломным моментом", который позволит обеим сторонам оценить прогресс в реализации сделки.
Вместе с тем, источник газеты добавил, что в случае, если из-за преобладающей в отношениях Вашингтона и Пекина напряженности, стороны не будут проявлять большого стремления к проведению встречи в данный момент, они могут согласиться с тем, что телефонный разговор между Лю Хэ, Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином, состоявшийся 8 мая, удовлетворил пункт "о встрече" в рамках сделки.
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США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.
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