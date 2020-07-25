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Во Владивостоке прошла репетиция парада ко Дню ВМФ
Генеральная репетиция парада кораблей в честь Дня Военно-морского флота России прошла во Владивостоке, принимал парад командующий Тихоокеанским флотом Сергей... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T08:04
тихоокеанский флот вмф россии
владивосток
безопасность
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тихоокеанский флот вмф россии, владивосток, безопасность

Во Владивостоке прошла репетиция парада ко Дню ВМФ

08:04 25.07.2020
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинРепетиция парада ко Дню ВМФ во Владивостоке
Репетиция парада ко Дню ВМФ во Владивостоке
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Репетиция парада ко Дню ВМФ во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Генеральная репетиция парада кораблей в честь Дня Военно-морского флота России прошла во Владивостоке, принимал парад командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский.
На парадных бочках в главной бухте Владивостока у Золотого моста выстроены боевые корабли основных классов - флагман Тихоокеанского флота, ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Также в парадной линии стоят корвет "Громкий", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-18", базовый тральщик "БТ-100" и дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре", - информирует ТОФ.
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"Во Владивостоке состоялась генеральная репетиция парада кораблей в честь Дня Военно-морского флота, который впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота проводится в акватории бухты Золотой Рог... Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, на катере "Ураган" обошел парадный строй кораблей и поздравил их экипажи с праздником", - сообщил Воскресенский журналистам.
Он добавил, что во время тренировки проверили готовность кораблей и личного состава к параду, который состоится 26 июля. Также был отработан хронометраж основного эпизода праздника.
Ранее сообщалось, что праздничный салют в честь Дня ВМФ будет дан во Владивостоке, над Амурским заливом прозвучат 30 артиллерийских залпов.
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В этом году, по информации ТОФ, из-за карантинных мер военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и театрализованное представление не планируются, но пройдет парад кораблей.
Ранее парады в Золотом Роге не проводили из-за активного трафика гражданских судов, а праздничные мероприятия в День ВМФ проходили в Амурском заливе. Исключение было сделано лишь в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Тихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокБезопасность
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