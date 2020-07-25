На Камчатке спасатели передали тело погибшего туриста следователям

Шестого июля спасателям поступила информация о том, что двое мужчин совершали восхождение на вулкан Ключевская сопка (высота вулкана 4750 метров), на северном склоне, в 200 метрах от кратера, у одного из них отказали ноги, он находится в бессознательном состоянии. Предполагается, что причиной этого могла послужить горная болезнь. Спасатели выехали на место происшествия. 8 июля со склонов вулкана сняли одного мужчину, поиски второго продолжились. Однако камнепад и селевые потоки долгое время не позволяли спасателям добраться до вершины Ключевской сопки, где должен был находиться турист. Для помощи спасателям на Камчатку из Приморья прибыли коллеги пропавшего мужчины — альпинисты спортклуба "Восток". Обнаружить тело туриста удалось только 23 июля, после чего участники поисково-спасательной операции приступили к его спуску.