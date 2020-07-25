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На Камчатке спасатели передали тело погибшего туриста следователям
Поисково-спасательная операция на вулкане Ключевской на Камчатке, на вершине которого больше двух недель назад у туриста отказали ноги, завершилась, сообщает... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T07:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия

На Камчатке спасатели передали тело погибшего туриста следователям

07:52 25.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июл — РИА Новости. Поисково-спасательная операция на вулкане Ключевской на Камчатке, на вершине которого больше двух недель назад у туриста отказали ноги, завершилась, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
Шестого июля спасателям поступила информация о том, что двое мужчин совершали восхождение на вулкан Ключевская сопка (высота вулкана 4750 метров), на северном склоне, в 200 метрах от кратера, у одного из них отказали ноги, он находится в бессознательном состоянии. Предполагается, что причиной этого могла послужить горная болезнь. Спасатели выехали на место происшествия. 8 июля со склонов вулкана сняли одного мужчину, поиски второго продолжились. Однако камнепад и селевые потоки долгое время не позволяли спасателям добраться до вершины Ключевской сопки, где должен был находиться турист. Для помощи спасателям на Камчатку из Приморья прибыли коллеги пропавшего мужчины — альпинисты спортклуба "Восток". Обнаружить тело туриста удалось только 23 июля, после чего участники поисково-спасательной операции приступили к его спуску.
"Накануне, 24 июля, сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" эвакуировали тело погибшего в базовый лагерь, который расположен на высоте 2,5 тысячи метров. Затем его доставили вертолётом Ми-8 в посёлок Ключи Усть-Камчатского района, где передали сотрудникам следственного комитета", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
Ключевской вулкан — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Он находится в ключевской группе вулканов в северной части Центральной камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка. Ближайший населенный пункт от вулкана — посёлок Ключи, который расположен примерно в 30 километрах от исполина. Высота Ключевского вулкана — более 4750 метров. В ноябре 2019 года началось вершинное извержение вулкана. В апреле 2020 года из кратера начала изливаться лава.
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
9 июля, 21:51
В Северной Осетии нашли тело пропавшего в горах туриста
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПроисшествия
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