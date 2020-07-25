Похищенных у берегов Бенина граждан Южной Кореи освободили

По данным МИД, южнокорейцы были освобождены на юге Нигерии в пятницу, их здоровью и безопасности ничего не угрожает, они находятся в укрытии, предоставленном посольством РК в Нигерии. Похищенный вместе с ними гражданин Ганы также был освобожден и передан на попечение посольству Ганы в Нигерии. Южнокорейцы по желанию будут перевезены в Гану, как только появится свободный рейс.