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Похищенных у берегов Бенина граждан Южной Кореи освободили
Пять
2020-07-25T07:47
бенин
гана
южная корея
нигерия
в мире
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бенин, гана, южная корея, нигерия, в мире

Похищенных у берегов Бенина граждан Южной Кореи освободили

07:47 25.07.2020
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© AP Photo / George OsodiПобережье Бенина
Побережье Бенина
© AP Photo / George Osodi
Побережье Бенина. Архивное фото
Пять
СЕУЛ, 25 июл – РИА Новости. Пять граждан Южной Кореи, похищенных неизвестной вооруженной группировкой в водах у берегов Бенина, освобождены, сообщил в субботу МИД Республики Корея.
Неизвестные 24 июля напали на судно Panofi Frontier под флагом Ганы в море примерно в 111 километрах от южного побережья Бенина и похитили шесть человек, включая одного гражданина Ганы и пять граждан Южной Кореи. Всего на судне находились 30 человек.
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По данным МИД, южнокорейцы были освобождены на юге Нигерии в пятницу, их здоровью и безопасности ничего не угрожает, они находятся в укрытии, предоставленном посольством РК в Нигерии. Похищенный вместе с ними гражданин Ганы также был освобожден и передан на попечение посольству Ганы в Нигерии. Южнокорейцы по желанию будут перевезены в Гану, как только появится свободный рейс.
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БенинГанаЮжная КореяНигерияВ мире
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