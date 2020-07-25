В Хабаровске назвали число людей на незаконной акции в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 25 июл - РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, сообщает мэрия города.
"На площади перед правительством региона сегодня собралось около трех тысяч человек. Во время шествия к толпе присоединились еще около трех тысяч человек. Всего акция собрала около 6,5 тысяч горожан", — сообщает мэрия.
В сообщении мэрии отмечается, что акция проходит мирно с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание.
В прошлую субботу поддержать арестованного губернатора выразили желание около 10 тысяч жителей региона. В течение недели к зданию правительства края также приходили от 100 до 300 человек.
"Вместе с тем, по сообщениям СМИ, в Хабаровский край сегодня приехало рекордное число участников из других регионов. Как они сами отмечают, они вышли не в поддержку арестованного губернатора, а совершенно с иными требованиями", — сообщает мэрия.
Врио губернатора Михаил Дегтярев заявлял, что считает первую реакцию хабаровчан на арест Фургала достойной, но сейчас все подогревается, в том числе извне.
В регионе действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется значительный рост числа заболевших COVID-19.
Митинги в поддержку Фургала, которого заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам в 2000-х годах, проходят с 11 июля. Задержали его 9 июля, он арестован и содержится в Лефортово.
В понедельник президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева. Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск и был представлен кабинету министров края.