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В Хабаровске назвали число людей на незаконной акции в поддержку Фургала
Несколько тысяч человек вышли на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, сообщает мэрия города. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:48
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
общество
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Не кажется что хабаровчане поднадоели? Который день не работь ходит на митинги и что то кушает) Их общак подкармливает?
246
Прочитайте, что полезного успел сделать Фургал за два года своего губернаторства и вам станет понятно, почему народ его любит. Просто по телевизору его представляют подлецом специально. Убрали неудобного человека, который не давал грабить регион.
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хабаровск
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574667922_0:170:3039:1879_1400x0_80_0_0_6fb176161795b4d51ae4b5418f4fdd73.jpg
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сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество

В Хабаровске назвали число людей на незаконной акции в поддержку Фургала

07:42 25.07.2020 (обновлено: 09:48 25.07.2020)
80800
© РИА Новости / Викентий Барковский / Перейти в фотобанкАкция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
© РИА Новости / Викентий Барковский
Перейти в фотобанк
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
ХАБАРОВСК, 25 июл - РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, сообщает мэрия города.

"На площади перед правительством региона сегодня собралось около трех тысяч человек. Во время шествия к толпе присоединились еще около трех тысяч человек. Всего акция собрала около 6,5 тысяч горожан", — сообщает мэрия.

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В сообщении мэрии отмечается, что акция проходит мирно с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание.
В прошлую субботу поддержать арестованного губернатора выразили желание около 10 тысяч жителей региона. В течение недели к зданию правительства края также приходили от 100 до 300 человек.

"Вместе с тем, по сообщениям СМИ, в Хабаровский край сегодня приехало рекордное число участников из других регионов. Как они сами отмечают, они вышли не в поддержку арестованного губернатора, а совершенно с иными требованиями", — сообщает мэрия.

Врио губернатора Михаил Дегтярев заявлял, что считает первую реакцию хабаровчан на арест Фургала достойной, но сейчас все подогревается, в том числе извне.
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В регионе действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется значительный рост числа заболевших COVID-19.
Митинги в поддержку Фургала, которого заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам в 2000-х годах, проходят с 11 июля. Задержали его 9 июля, он арестован и содержится в Лефортово.
В понедельник президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева. Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск и был представлен кабинету министров края.
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196771922169
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Сергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Не кажется что хабаровчане поднадоели? Который день не работь ходит на митинги и что то кушает) Их общак подкармливает?
25 июля, 08:22
Tatyana Podbornova
7520042127
Прочитайте, что полезного успел сделать Фургал за два года своего губернаторства и вам станет понятно, почему народ его любит. Просто по телевизору его представляют подлецом специально. Убрали неудобного человека, который не давал грабить регион.
25 июля, 08:14
МНМихаил Николанко
162101171
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