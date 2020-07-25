В Кузбассе выявили 75 новых случаев COVID-19

"Еще у 75 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 104 пациента были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1904 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1268 больных коронавирусом", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.

По данным регионального оперштаба, 26 новых случаев выявлено в Новокузнецке, 18 – в Междуреченске, 13 – в Кемерово, четыре – в Новокузнецком районе, три – в Осинниках, по два – в Киселевске и Прокопьевске, по одному – в Анжеро-Судженске, Калтане, Краснобродском, Мысках, Кемеровском, Промышленновском и Таштагольском районах.