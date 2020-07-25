https://ria.ru/20200725/1574897930.html
В Кузбассе выявили 75 новых случаев COVID-19
Коронавирус за последние сутки выявили еще у 75 жителей Кузбасса, 104 человека выздоровели, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T07:40
2020-07-25T07:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
кемеровская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, кемеровская область, общество
КЕМЕРОВО, 25 июл - РИА Новости.
Коронавирус за последние сутки выявили еще у 75 жителей Кузбасса, 104 человека выздоровели, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев
.
"Еще у 75 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 104 пациента были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1904 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1268 больных коронавирусом", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.
По данным регионального оперштаба, 26 новых случаев выявлено в Новокузнецке, 18 – в Междуреченске, 13 – в Кемерово, четыре – в Новокузнецком районе, три – в Осинниках, по два – в Киселевске и Прокопьевске, по одному – в Анжеро-Судженске, Калтане, Краснобродском, Мысках, Кемеровском, Промышленновском и Таштагольском районах.
По данным на субботу, всего в Кузбассе выявлены 3193 случая заражения коронавирусом, 21 человек скончался, 1904 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5545 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.