Южная Корея может возобновить авиарейсы в Москву с 1 августа

"Пока что рассматриваются детали, предполагается, что будет возобновлен один рейс в неделю (Инчхон – Москва, Аэрофлот). Первый планируется 1 августа из Южной Кореи, но письменного решения пока нет", - сообщили РИА Новости в отделе международной авиации министерства транспорта РК.