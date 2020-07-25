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Южная Корея может возобновить авиарейсы в Москву с 1 августа
Южная Корея собирается возобновить еженедельный авиарейс Инчхон - Москва с 1 августа, но детали еще обсуждаются, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T07:38
евгений дитрих
татьяна голикова
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
южная корея
инчхон
общество
в мире
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москва
южная корея
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений дитрих, татьяна голикова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, южная корея, инчхон, общество, в мире

Южная Корея может возобновить авиарейсы в Москву с 1 августа

07:37 25.07.2020 (обновлено: 07:38 25.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
СЕУЛ, 25 июл – РИА Новости. Южная Корея собирается возобновить еженедельный авиарейс Инчхон - Москва с 1 августа, но детали еще обсуждаются, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта РК.
"Пока что рассматриваются детали, предполагается, что будет возобновлен один рейс в неделю (Инчхон – Москва, Аэрофлот). Первый планируется 1 августа из Южной Кореи, но письменного решения пока нет", - сообщили РИА Новости в отделе международной авиации министерства транспорта РК.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих ранее сообщил о возобновлении с 1 августа полетов в ряд городов иностранных государств. В Росавиации подтвердили, что уведомили авиакомпании и аэропорты (направлена телеграмма). Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что пока речь идет только о трех странах: Великобритании, Турции и Танзании, но постепенно список будет расширяться.
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
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Евгений ДитрихТатьяна ГоликоваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваЮжная КореяИнчхонОбществоВ мире
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