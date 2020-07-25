Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200725/1574897778.html
В Хабаровске не подтвердилась угроза "минирования" аэропорта
Сообщение о якобы заложенном взрывом устройстве в аэропорту Хабаровска оказалось ложным, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T07:32
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
https://ria.ru/20200718/1574533662.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_1030:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_5262d0a5aa518f2bb11cd88bd4244a43.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровске не подтвердилась угроза "минирования" аэропорта

07:32 25.07.2020
296
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ХАБАРОВСК, 25 июл - РИА Новости. Сообщение о якобы заложенном взрывом устройстве в аэропорту Хабаровска оказалось ложным, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
"Помещения были проверены к 12.30 (5.30 мск). Взрывного устройства не найдено. Было задержано на вылет два рейса в Москву и Екатеринбург", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что аэропорт вернулся к обычной работе.
Ранее сообщалось, что из-за сигнала об угрозе взрыва в субботу эвакуировали пассажиров и сотрудников терминала внутренних линий.
Это уже третье сообщение о "минировании" аэропорта за неделю. Ранее подобные сообщения поступали во вторник, перед прибытием нового врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, и в пятницу. Все сообщения оказались ложными.
Самолет в аэропорту Пулково
18 июля, 14:40
Пулково пятый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании
200021
Обсудить 0
Михаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
В США гражданин Сингапура признал вину в сотрудничестве с разведкой КНР
Пассажирский самолет в небе
Южная Корея может возобновить авиарейсы в Москву с 1 августа
Больница Стоуни-Брук в Саутгемптоне в Нью-Йорке
В американской больнице нашли тайник с работами Кунинга и Колдера
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова не прогнозирует рост усыновлений ВИЧ-инфицированными
Побережье Бенина
Похищенных у берегов Бенина граждан Южной Кореи освободили
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России
Репетиция парада ко Дню ВМФ во Владивостоке
Во Владивостоке прошла репетиция парада ко Дню ВМФ
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили 34 случая COVID-19
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 781 новый случай заражения коронавирусом
Тосимицу Мотэги
Глава МИД Японии совершит первый с февраля визит за рубеж
Водитель машины скорой помощи
В Кузбассе выявили 75 новых случаев COVID-19
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
В Хабаровске назвали число людей на незаконной акции в поддержку Фургала
Девушка печатает на клавиатуре
Эксперт рассказал о защите телефона и компьютера от вредоносных рассылок
Кофе и шоколад
Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе
Женщина проходит тест на коронавирус в Алмате, Казахстан
В Казахстане выявили более 1,7 тысячи новых случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
09:37Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
09:32В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19
09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
09:29Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
09:21Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
09:20Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
09:20Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
09:16Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
09:14В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
09:13Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
09:09В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
09:05В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса
Лента новостейМолния