В США гражданин Сингапура признал вину в сотрудничестве с разведкой КНР

Подделано под Китай. Трамп велел разведке найти и доказать вину КНР Если обнаружить, что Китай что-то недоговаривал, или сказать, что обнаружили, то сам собой отпадет этот зубодробительный вопрос: почему Трамп даже не чесался, когда зараза уже перешла все границы. Так потому, что его ввели в заблуждение.