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В США гражданин Сингапура признал вину в сотрудничестве с разведкой КНР
Гражданин Сингапура признал себя в США виновным в действиях в качестве нелегального агента китайской разведки, сообщается в пресс-релизе министерства юстиции... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T07:29
министерство юстиции сша
сингапур (страна)
китай
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в мире
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РИА Новости
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министерство юстиции сша, сингапур (страна), китай, сша, в мире

В США гражданин Сингапура признал вину в сотрудничестве с разведкой КНР

07:29 25.07.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinСотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Гражданин Сингапура признал себя в США виновным в действиях в качестве нелегального агента китайской разведки, сообщается в пресс-релизе министерства юстиции США.
Чжун Вэй Ео, известный также как Диксон Ео, признал себя в пятницу виновным по одному пункту обвинения в том, что действовал на территории Соединенных Штатов в качестве нелегального агента иностранной державы.
"Китайское правительство использует спектр двуличия для получения конфиденциальной информации от ничего не подозревающих американцев. Ео занимал центральное место в одной из таких схем, используя сайты по установлению карьерных контактов и поддельную консалтинговую фирму, чтобы заманить американцев, которые могут представлять интерес для китайского правительства", - приводятся в релизе слова помощника генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джона Демерса.
В пресс-релизе отмечается, что сингапурец не только предоставил ценную информацию китайской разведке, но и завербовал других. Ео якобы по указанию оперативных сотрудников разведки Китая нацеливался на сотрудников американского правительства и военного офицера для получения информации для правительства КНР. Он признал, что создал поддельную консалтинговую компанию и искал восприимчивых людей, которые были уязвимы для вербовки.
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Подделано под Китай. Трамп велел разведке найти и доказать вину КНРЕсли обнаружить, что Китай что-то недоговаривал, или сказать, что обнаружили, то сам собой отпадет этот зубодробительный вопрос: почему Трамп даже не чесался, когда зараза уже перешла все границы. Так потому, что его ввели в заблуждение.
Сообщается, что гражданин Сингапура начал работать с китайскими разведывательными органами еще в 2015 году. В 2018 году он создал поддельную фирму, которая использовала то же название, что и известная консалтинговая компания, которая налаживает связи с общественностью и правительством, а затем размещал объявления о вакансиях под именем этой компании. 90% полученных резюме принадлежали американским военным и государственным служащим с допуском к секретным документам. Представляющие интерес резюме он передавал одному из китайских сотрудников разведывательных служб.
Он также пользовался профессиональным сайтом, посвященным карьере и трудоустройству, чтобы найти людей, у которых мог бы быть доступ к ценной информации.
Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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29 марта 2017, 23:22
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Министерство юстиции СШАСингапур (страна)КитайСШАВ мире
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