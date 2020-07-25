Кузнецова не прогнозирует рост усыновлений ВИЧ-инфицированными

"Здесь понятно, что мы с вами не увидим наплыва, что сразу будет очередь из усыновителей и сразу много детей окажется в этих семьях. Обращений (от ВИЧ-инфицированных) у нас нет, (о том) что им препятствует кто-то, но есть иные вопросы. Поэтому я и говорю, что мы не должны ждать резкого наплыва. В сам документ заложены порядок и условия передачи ребенка такому человеку, четко определено, при каких условиях ребенок может быть передан ВИЧ-инфицированным родителям. Это и лечение, и определенное даже состояние здоровья человека. Поэтому ограничений достаточно много", - сказала омбудсмен.