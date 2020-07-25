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Кузнецова не прогнозирует рост усыновлений ВИЧ-инфицированными
Ждать наплыва приема детей-сирот в семьи после определения правительством порядка усыновления ВИЧ-инфицированными гражданами не стоит, однако подобная... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T07:09
анна кузнецова
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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анна кузнецова, михаил мишустин, общество

Кузнецова не прогнозирует рост усыновлений ВИЧ-инфицированными

07:09 25.07.2020
190
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ждать наплыва приема детей-сирот в семьи после определения правительством порядка усыновления ВИЧ-инфицированными гражданами не стоит, однако подобная инициатива - это большой шаг для расширения границ и возможностей помещения ребенка в семью, сказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому людям с ВИЧ-инфекцией можно усыновлять детей только при условии нахождения пациента под диспансерным наблюдением более года.
"Здесь понятно, что мы с вами не увидим наплыва, что сразу будет очередь из усыновителей и сразу много детей окажется в этих семьях. Обращений (от ВИЧ-инфицированных) у нас нет, (о том) что им препятствует кто-то, но есть иные вопросы. Поэтому я и говорю, что мы не должны ждать резкого наплыва. В сам документ заложены порядок и условия передачи ребенка такому человеку, четко определено, при каких условиях ребенок может быть передан ВИЧ-инфицированным родителям. Это и лечение, и определенное даже состояние здоровья человека. Поэтому ограничений достаточно много", - сказала омбудсмен.
Кроме того, по оценкам уполномоченного, возрастет нагрузка на докторов и иных специалистов, которые должны будут сопровождать семью. Однако в любом случае, если инициатива увеличит шансы ребенка оказаться в семье, то "это добро, это важно", считает Кузнецова.
"Безусловно, при всех этих ограничениях и условиях - это большой шаг для расширения границ и возможностей помещения детей в семьи, что нельзя не расценивать как положительно", - заключила Кузнецова.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
17 июля, 19:07
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Анна КузнецоваМихаил МишустинОбщество
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