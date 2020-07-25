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В Германии выявили 781 новый случай заражения коронавирусом
Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 781 за сутки, семь человек скончались, сообщает институт... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T06:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
германия
бавария
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии выявили 781 новый случай заражения коронавирусом

06:58 25.07.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 781 за сутки, семь человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 815 новых случаях заболевания COVID-19 и десяти летальных исходах.
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Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 204 964, скончались 9118 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 189,8 тысячи человек.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (50 260), Северном Рейне-Вестфалии (47 257) и Баден-Вюртемберге (36 819). В Берлине зарегистрированы 8957 случаев заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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