В Германии выявили 781 новый случай заражения коронавирусом

Днем ранее сообщалось о 815 новых случаях заболевания COVID-19 и десяти летальных исходах.

В Китае за сутки выявили 34 случая COVID-19

В Китае за сутки выявили 34 случая COVID-19

Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 204 964, скончались 9118 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 189,8 тысячи человек.