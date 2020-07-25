В Китае за сутки выявили 34 случая COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 784 случая коронавирусной инфекции, 78 889 человек выздоровели, 261 пациент с COVID-19 остается в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 2034, выздоровели 1955 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 74 таких случая, из них два — ввозные, остальные 72 — локальные, из карантина выпустили 18 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 251 бессимптомный носитель, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.