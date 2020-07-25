https://ria.ru/20200725/1574897169.html
В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений
Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T06:16
2020-07-25T09:46
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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https://ria.ru/20190928/1559236135.html
Конндс 1000мкф
Ну накажите себя
42
chebak7510
а следственный комитет в курсе сколько денег не поступает в бюджет, только с аренды в торговых центрах..... сдача квартир.... торговля на рынках... или для СК эти сферы трогать нельзя?
23
8
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1400x0_80_0_0_1be058149962ab1ded88ce82c6d5a026.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия