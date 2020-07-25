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В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений
Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:46
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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https://ria.ru/20190928/1559236135.html
Ну накажите себя
42
а следственный комитет в курсе сколько денег не поступает в бюджет, только с аренды в торговых центрах..... сдача квартир.... торговля на рынках... или для СК эти сферы трогать нельзя?
23
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1400x0_80_0_0_1be058149962ab1ded88ce82c6d5a026.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений

06:16 25.07.2020 (обновлено: 09:46 25.07.2020)
10157
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.
При этом, добавила она, если говорить о динамике налоговой преступности в целом, то можно отметить, что с 2016 по 2019 год она "находится на относительно стабильном уровне, за исключением небольшого снижения".
Автомобиль Следственного комитета РФ
28 сентября 2019, 16:00
Экс-министр и депутат Забайкалья подозреваются в налоговых преступлениях
7304286
Обсудить 8
Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Ну накажите себя
25 июля, 07:16
К1Конндс 1000мкф
3471000
а следственный комитет в курсе сколько денег не поступает в бюджет, только с аренды в торговых центрах..... сдача квартир.... торговля на рынках... или для СК эти сферы трогать нельзя?
25 июля, 06:23
cchebak7510
1290002
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