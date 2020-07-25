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В Хабаровске эвакуировали аэропорт из-за сообщения о "минировании"
Хабаровский аэропорт эвакуировали в субботу из-за сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в аэропорту. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T05:51
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В Хабаровске эвакуировали аэропорт из-за сообщения о "минировании"

05:51 25.07.2020
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© РИА Новости / Вячеслав Реутов / Перейти в фотобанкВ аэропорту Хабаровска
В аэропорту Хабаровска
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ХАБАРОВСК, 25 июл - РИА Новости. Хабаровский аэропорт эвакуировали в субботу из-за сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в аэропорту.
"Нам позвонили из полиции и сказали, что им поступило сообщение о минировании терминала внутренних авиалиний. Из здания эвакуированы пассажиры и персонал. На месте работают экстренные службы, полиция", - сообщил представитель аэропорта.
Он не уточнил, ожидаются ли задержки рейсов. На одном из них в 11.50 (4.50 мск ) планировалось прибытие бригады врачей из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом.
Это уже третье сообщение о "минировании" аэропорта за неделю. Ранее подобные сообщения поступали во вторник, перед прибытием нового врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, и в пятницу. Все сообщения оказались ложными.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
21 июля, 05:59
Жительницу ЕАО осудили за "минирование" кафе "Вдрабодан"
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