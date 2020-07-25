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В Хабаровске эвакуировали аэропорт из-за сообщения о "минировании"
Хабаровский аэропорт эвакуировали в субботу из-за сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в аэропорту. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T05:51
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