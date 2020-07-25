Врач назвал болезни, на которые указывает высокая температура по вечерам

Специалист отметила, что нормой для вечера можно считать повышение температуры тела до 37 градусов. Встревожиться стоит при повышении до 37,5. Причины этого явления могут быть физиологические: физические нагрузки, прием горячей пищи или определенных лекарств, состояние ПМС, употребление алкоголя.

Однако причины могут быть и патологического характера. Чаще всего вечернее повышение температуры из числа патологических приходится на долю простудных заболеваний.

"Можно заподозрить вялотекущее воспаление. Для его определения нужно сдать анализ на С-реактивный белок", — советует Романенко.

Влиять на температуру могут гормональные сбои или проблемы в работе щитовидной железы (например, при гипертиреозе). Также вечером обычно температура повышается при онкологических заболеваниях.

"Отдельно определяется нарушение терморегуляции под названием термоневроз", — отметила врач.