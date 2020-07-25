Врач назвал болезни, на которые указывает высокая температура по вечерам

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко в беседе с газетой "Аргументы и Факты" рассказала, о чем может свидетельствовать повышение температуры в вечерние часы.
Специалист отметила, что нормой для вечера можно считать повышение температуры тела до 37 градусов. Встревожиться стоит при повышении до 37,5. Причины этого явления могут быть физиологические: физические нагрузки, прием горячей пищи или определенных лекарств, состояние ПМС, употребление алкоголя.
Однако причины могут быть и патологического характера. Чаще всего вечернее повышение температуры из числа патологических приходится на долю простудных заболеваний.
"Можно заподозрить вялотекущее воспаление. Для его определения нужно сдать анализ на С-реактивный белок", — советует Романенко.
Влиять на температуру могут гормональные сбои или проблемы в работе щитовидной железы (например, при гипертиреозе). Также вечером обычно температура повышается при онкологических заболеваниях.
"Отдельно определяется нарушение терморегуляции под названием термоневроз", — отметила врач.
По ее словам, речь идет о сбое механизмов терморегуляции, что может быть связано с психогенным неврозом на фоне стрессов или нейрогенным термоневрозом, развивающимся при нарушении работы нервной системы.