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Врач назвал болезни, на которые указывает высокая температура по вечерам
Врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко в беседе с газетой "Аргументы и Факты" рассказала, о чем может свидетельствовать повышение температуры... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T05:40
здоровье
татьяна романенко
россия
температура
онкология
здоровье - общество
общество
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здоровье, татьяна романенко, россия, температура, онкология, здоровье - общество, общество

Врач назвал болезни, на которые указывает высокая температура по вечерам

05:40 25.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко в беседе с газетой "Аргументы и Факты" рассказала, о чем может свидетельствовать повышение температуры в вечерние часы.
Специалист отметила, что нормой для вечера можно считать повышение температуры тела до 37 градусов. Встревожиться стоит при повышении до 37,5. Причины этого явления могут быть физиологические: физические нагрузки, прием горячей пищи или определенных лекарств, состояние ПМС, употребление алкоголя.
Однако причины могут быть и патологического характера. Чаще всего вечернее повышение температуры из числа патологических приходится на долю простудных заболеваний.

"Можно заподозрить вялотекущее воспаление. Для его определения нужно сдать анализ на С-реактивный белок", — советует Романенко.

Влиять на температуру могут гормональные сбои или проблемы в работе щитовидной железы (например, при гипертиреозе). Также вечером обычно температура повышается при онкологических заболеваниях.

"Отдельно определяется нарушение терморегуляции под названием термоневроз", — отметила врач.

По ее словам, речь идет о сбое механизмов терморегуляции, что может быть связано с психогенным неврозом на фоне стрессов или нейрогенным термоневрозом, развивающимся при нарушении работы нервной системы.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
4 апреля, 06:01
Малышева назвала опасную болезнь, связанную с высокой температурой
2724761
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ЗдоровьеТатьяна РоманенкоРоссиятемператураОнкологияЗдоровье - ОбществоОбщество
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