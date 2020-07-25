В Алеппо российские военные раздали жителям более тонны продовольствия

АЛЕППО, 25 июл - РИА Новости. Российские военные раздали жителям двух населенных пунктов сирийской провинции Российские военные раздали жителям двух населенных пунктов сирийской провинции Алеппо более одной тонны продовольствия, сообщил журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Дмитрий Делягин.

"Россия продолжает выдавать гуманитарную помощь населению сирийской арабской республики. Сегодня выдаем 440 продовольственных наборов общей массой 1130 килограммов", - сказал Делягин.

Первую остановку колонна грузовиков с российской символикой сделала в населенном пункте Даллавия, который еще около года назад контролировали военные США. За время, пока поселок находился под контролем американских войск, как признаются местные жители, в нем сложилась сложная ситуация с продовольствием и потому сейчас население очень нуждается в любой помощи.

"Обстановка в деревне сложная, местные жители устали от проблем, связанных с повседневной жизнью. И мы благодарим наших русских братьев за помощь, которую они предоставляют один-два раза в месяц. Это помошь бедному народу", - рассказал журналистам местный житель Абдерддин Аль-Абер, который пришел получить продовольственный набор в местную школу, где открыли пункт выдачи.

Второй пункт выдачи был открыт в поселке Хан-Туман, который длительное время находился под контролем боевиков. Сейчас поселок освобожден и местные жители, вынужденные бежать от войны, возвращаются в свои дома. Однако обстановка в населенном пункте сложная - боевики разрушили множество жилых и административных зданий, а также уничтожили инфраструктуру. Местные власти заранее готовят списки на получение продуктовых наборов, однако из-за сложной ситуации в населенном пункте, в них попадает почти каждый житель Хан-Тумана.

"Когда бои закончились, я вернулся в свой родной поселок и заплакал, потому что увидел, что стало с моим домом. Он был почти полностью разрушен", - отметил в беседе с журналистами местный житель Абдурахман эль-Вейси после получения пакета с продовольствием.