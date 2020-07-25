Южная Корея впервые с начала апреля выявила более 100 новых случаев COVID

С июня Южная Корея, как сообщается, обнаружила уже не менее 78 случаев заражения вирусом на восьми российских кораблях. Сейчас проверку проходят все 429 человек на 13 судах под российским флагом, пришедших в порт после 1 июля. Из них проверили уже 292 человек.

Генконсульство России в юнжокорейском Пусане ранее сообщило о более 30 выявленных случаях коронавируса среди российских моряков. В генконсульстве добавили, что, по свидетельству капитанов судов, все члены экипажей проходили тестирование на коронавирус до их отбытия из российских портов. Как сообщило генконсульство, по свидетельству капитана "Петра Первого", все члены экипажа уже проходили тестирование на коронавирус как перед отбытием из Владивостока, так и по приходе в пусанский порт Ёндо двумя неделями ранее, результаты были отрицательными. Генконсульство поддерживает постоянный контакт с капитаном судна и местными компетентными службами.