Южная Корея впервые с начала апреля выявила более 100 новых случаев COVID

СЕУЛ, 25 июл – РИА Новости. Южная Корея впервые с начала апреля зафиксировала 113 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 14 092, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 49 человек, общее число выздоровевших выросло до 12 866, что составляет 91,3%. Число жертв достигло уже 298.
По данным KCDC, 27 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 86 завезены из-за границы. При этом 36 завезены из Ирака, а 34 – из России. Все случаи COVID из России - среди моряков с российского судна "Петр Первый", которое вошло в порт в Пусане 8 июля. На борту находились 94 человека.
С июня Южная Корея, как сообщается, обнаружила уже не менее 78 случаев заражения вирусом на восьми российских кораблях. Сейчас проверку проходят все 429 человек на 13 судах под российским флагом, пришедших в порт после 1 июля. Из них проверили уже 292 человек.
Генконсульство России в юнжокорейском Пусане ранее сообщило о более 30 выявленных случаях коронавируса среди российских моряков. В генконсульстве добавили, что, по свидетельству капитанов судов, все члены экипажей проходили тестирование на коронавирус до их отбытия из российских портов. Как сообщило генконсульство, по свидетельству капитана "Петра Первого", все члены экипажа уже проходили тестирование на коронавирус как перед отбытием из Владивостока, так и по приходе в пусанский порт Ёндо двумя неделями ранее, результаты были отрицательными. Генконсульство поддерживает постоянный контакт с капитаном судна и местными компетентными службами.
Власти Южной Кореи сообщили, что могут ввести усиленные карантинные меры для приезжих из России. В списке стран, для которых действуют такие меры, уже находятся Бангладеш, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Филиппины и Узбекистан. Также с 24 июля приостановлены безвизовые программы для иностранных моряков, прибывающих в Республику Корея.
"Правительство рассмотрит назначение России как страны-объекта более строгих карантинных проверок (для приезжих – ред.)", - заявил на брифинге в пятницу начальник сводной команды по борьбе с коронавирусом Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий Юн Тхэ Хо.
Ранее сообщалось о трех зараженных на российском рыболовецком судне водоизмещением 825 тонн, которое вошло в порт Камчхон в Пусане 26 июня на ремонт с 29 людьми на борту. Также еще в конце июня стало известно о коронавирусе у членов экипажа российских судов-рефрижераторов Ice stream и Ice Crystal, прибывших в Пусан из Владивостока. Всего заболели 19 моряков, они были госпитализированы, порт Камчхон, где судно стояло на ремонте, на время закрывали. Все заболевшие коронавирусом моряки уже выписаны, и судно покинуло порт. 14 июля вирус обнаружили у одного российского моряка на неназванном рыболовецком судне в Пусане под флагом Тувалу, на котором находились еще 43 человека. Все они показали отрицательный анализ на коронавирус, но до 28 июля находятся в карантине.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.