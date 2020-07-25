В Чили разрешили гражданам снять часть пенсионных накоплений из-за COVID

Эта мера будет доступна около 11 миллионам человек, но есть и исключения. Так, услугой не смогут воспользоваться те, кто никогда не работал и не делал взносов в пенсионную систему, люди, вышедшие на пенсию при старой пенсионной системе, сотрудники вооруженных сил и полицейские, которые трудились только на эти институты.