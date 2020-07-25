https://ria.ru/20200725/1574896757.html
В Чили разрешили гражданам снять часть пенсионных накоплений из-за COVID
Президент Чили Себастьян Пиньера подписал закон, позволяющий гражданам снять часть пенсионных накоплений, чтобы справиться с непростой экономической ситуацией,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T05:02
2020-07-25T05:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
себастьян пиньера
чили
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150500/81/1505008160_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8fb77fe9d79f34cf5d81ba95cdb2ff19.jpg
https://ria.ru/20200626/1573539317.html
чили
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150500/81/1505008160_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8fb77fe9d79f34cf5d81ba95cdb2ff19.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150500/81/1505008160_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_89c9a35e4ea81567eb5d0c5b3e26bc09.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150500/81/1505008160_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_d1391e8e2a26a99f4aaa06efa36d4d1f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, себастьян пиньера, чили, в мире
САНТЬЯГО, 25 июл – РИА Новости.
Президент Чили Себастьян Пиньера
подписал закон, позволяющий гражданам снять часть пенсионных накоплений, чтобы справиться с непростой экономической ситуацией, возникшей из-за коронавируса, говорится в сообщении правительства.
"Президент Себастьян Пиньера подписал в пятницу изменения в конституцию, которые позволяют снятие средств с индивидуальных счетов", - говорится в сообщении.
Речь идет о том, что граждане смогут снять до 10% своих пенсионных накоплений. Закон был одобрен парламентом страны.
Эта мера будет доступна около 11 миллионам человек, но есть и исключения. Так, услугой не смогут воспользоваться те, кто никогда не работал и не делал взносов в пенсионную систему, люди, вышедшие на пенсию при старой пенсионной системе, сотрудники вооруженных сил и полицейские, которые трудились только на эти институты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.