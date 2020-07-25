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В Чили разрешили гражданам снять часть пенсионных накоплений из-за COVID
Президент Чили Себастьян Пиньера подписал закон, позволяющий гражданам снять часть пенсионных накоплений, чтобы справиться с непростой экономической ситуацией,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T05:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
себастьян пиньера
чили
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, себастьян пиньера, чили, в мире

В Чили разрешили гражданам снять часть пенсионных накоплений из-за COVID

05:02 25.07.2020
280
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Сантьяго
Города мира. Сантьяго
© РИА Новости / Мария Плотникова
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САНТЬЯГО, 25 июл – РИА Новости. Президент Чили Себастьян Пиньера подписал закон, позволяющий гражданам снять часть пенсионных накоплений, чтобы справиться с непростой экономической ситуацией, возникшей из-за коронавируса, говорится в сообщении правительства.
"Президент Себастьян Пиньера подписал в пятницу изменения в конституцию, которые позволяют снятие средств с индивидуальных счетов", - говорится в сообщении.
Речь идет о том, что граждане смогут снять до 10% своих пенсионных накоплений. Закон был одобрен парламентом страны.
Эта мера будет доступна около 11 миллионам человек, но есть и исключения. Так, услугой не смогут воспользоваться те, кто никогда не работал и не делал взносов в пенсионную систему, люди, вышедшие на пенсию при старой пенсионной системе, сотрудники вооруженных сил и полицейские, которые трудились только на эти институты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Себастьян ПиньераЧилиВ мире
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