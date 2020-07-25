Норвежские дипломаты отправились в Венесуэлу

Даг Халвор Нюландер - глава отдела по вопросам мира и согласия департамента по региональным вопросам министерства иностранных дел Норвегии, личный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по пограничному спору между Гайаной и Венесуэлой с апреля 2017 по март 2018.
"Что касается опубликованной информации, подтверждаю, что норвежские дипломаты посещают Каракас с целью получения последней информации о ситуации в области здравоохранения и политики в стране", - написал он на своей странице в Twitter.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.