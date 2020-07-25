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Норвежские дипломаты отправились в Венесуэлу
Делегация норвежских дипломатов находится в Венесуэле с визитом, чтобы узнать о ситуации в стране, сообщил норвежский дипломат Даг Халвор Нюландер (Dag Halvor... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T04:58
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хуан гуаидо, антониу гутерриш, николас мадуро, норвегия, гайана, сша, в мире

Норвежские дипломаты отправились в Венесуэлу

04:58 25.07.2020
557
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Делегация норвежских дипломатов находится в Венесуэле с визитом, чтобы узнать о ситуации в стране, сообщил норвежский дипломат Даг Халвор Нюландер (Dag Halvor Nylander) на своей странице в Twitter.
Даг Халвор Нюландер - глава отдела по вопросам мира и согласия департамента по региональным вопросам министерства иностранных дел Норвегии, личный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по пограничному спору между Гайаной и Венесуэлой с апреля 2017 по март 2018.
"Что касается опубликованной информации, подтверждаю, что норвежские дипломаты посещают Каракас с целью получения последней информации о ситуации в области здравоохранения и политики в стране", - написал он на своей странице в Twitter.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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Хуан ГуаидоАнтониу ГутерришНиколас МадуроНорвегияГайанаСШАВ мире
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