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Поэтический марафон пройдет в день памяти Высоцкого
Поэтический марафон, посвященный Владимиру Высоцкому, пройдет в день памяти поэта 25 июля, рассказал РИА Новости сын барда Никита Высоцкий. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T04:56
культура
михаил боярский
никита высоцкий
ирина апексимова
юрий любимов
владимир высоцкий (автор песен)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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михаил боярский, никита высоцкий, ирина апексимова, юрий любимов, владимир высоцкий (автор песен)

Поэтический марафон пройдет в день памяти Высоцкого

04:56 25.07.2020
417
© РИА Новости / Мирослав Муразов / Перейти в фотобанкАктер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
© РИА Новости / Мирослав Муразов
Перейти в фотобанк
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Поэтический марафон, посвященный Владимиру Высоцкому, пройдет в день памяти поэта 25 июля, рассказал РИА Новости сын барда Никита Высоцкий.
"В день памяти Владимира Семеновича пройдет марафон памяти Высоцкого, который мы готовим вместе с Институтом русского языка имени А.С Пушкина. Это будет широкий круг участников - не только артисты, а очень разные люди. К юбилейной дате у нас намечался проект "40 лет без Высоцкого", но по известным обстоятельствам он был отложен, все сместилось в интернет. Знаю, что люди в других городах что-то готовят, например, традиционный фестиваль в Красноярске, который ежегодно проходит", - рассказал РИА Новости Никита Высоцкий.
Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968 год
25 января 2018, 09:30
"Опальный стрелок" Владимир Высоцкий25 января исполняется 80 лет со дня рождения поэта, певца и актера Владимира Высоцкого. Каким был легендарный Гамлет с гитарой — в фотоленте Ria.ru.

Таганка молодая

В Театре на Таганке, в котором Высоцкий служил с момента его основания, готовили масштабную программу к памятной дате, но она не состоится, так как театры закрыты для зрителей до 1 августа.
"К 40-летию со дня смерти Владимира Высоцкого мы готовили масштабную программу, кульминацией которой должен был стать спектакль с участием всех старожилов театра. На сцену бы вышли все, кому посчастливилось работать вместе с Высоцким. Но жизнь вносит свои коррективы, театры остаются закрытыми для зрителей до 1 августа, а большинство планируемых участников постановки находятся в возрасте и не очень дружат с современными гаджетами, поэтому в режим онлайн мы решили его не переносить", - рассказала РИА Новости худрук театра Ирина Апексимова.
Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968
25 января, 03:00Акценты
Что умел, а чего не умел Владимир Высоцкий
По ее словам, молодые актеры театра планируют сделать домашний концерт о том, что значат песни Высоцкого для молодежи.
"Ребята соберутся в самой исторической части нашего здания - кабинете Любимова, почитают стихи, попоют песни. Что-то будет в новой обработке, что-то в той, как эти песни знает весь мир", - сказала Апексимова.

Программы памяти поэта

Телеканалы так же готовятся к памятной дате.
Первый канал организует марафон документальных и художественных фильмов, посвященных жизни и творчеству Высоцкого. 25 июля в эфир выйдет картина о малоизвестных страницах романа барда и актрисы Марины Влади "Последний поцелуй", в течение дня покажут фильмы "И, улыбаясь, мне ломали крылья", "Последний год" и четырехсерийную биографическую картину Павла Буслова "Высоцкий".
Владимир Высоцкий в роли радиста в фильме Вертикаль режиссера Станислава Говорухина.
25 января, 10:00Культура
Я изучил все ноты от и до. Каким композитором был Владимир Высоцкий
ТВ Центр накануне дня памяти поэта покажет документальный фильм "Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето", в съемках которого приняли участие Никита Высоцкий, а также режиссер Геннадий Полока, актеры Михаил Боярский и Владимир Гостюхин. В программе телеканала "Россия К" – концерт "Баллада о Высоцком". ОТР, в свою очередь, покажет документальный фильм "Музыка. Владимир Высоцкий" и "Большое интервью" с Никитой Высоцким.
Владимир Высоцкий. Архив
25 июля 2015, 10:00
Биография Владимира Высоцкого35 лет назад, 25 июля 1980 года скончался поэт, певец, актер театра и кино Владимир Высоцкий.
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КультураМихаил БоярскийНикита ВысоцкийИрина АпексимоваЮрий ЛюбимовВладимир Высоцкий (автор песен)
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