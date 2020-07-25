Поэтический марафон пройдет в день памяти Высоцкого

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Поэтический марафон, посвященный Владимиру Высоцкому, пройдет в день памяти поэта 25 июля, рассказал РИА Новости сын барда Никита Высоцкий.
"В день памяти Владимира Семеновича пройдет марафон памяти Высоцкого, который мы готовим вместе с Институтом русского языка имени А.С Пушкина. Это будет широкий круг участников - не только артисты, а очень разные люди. К юбилейной дате у нас намечался проект "40 лет без Высоцкого", но по известным обстоятельствам он был отложен, все сместилось в интернет. Знаю, что люди в других городах что-то готовят, например, традиционный фестиваль в Красноярске, который ежегодно проходит", - рассказал РИА Новости Никита Высоцкий.
Таганка молодая
В Театре на Таганке, в котором Высоцкий служил с момента его основания, готовили масштабную программу к памятной дате, но она не состоится, так как театры закрыты для зрителей до 1 августа.
"К 40-летию со дня смерти Владимира Высоцкого мы готовили масштабную программу, кульминацией которой должен был стать спектакль с участием всех старожилов театра. На сцену бы вышли все, кому посчастливилось работать вместе с Высоцким. Но жизнь вносит свои коррективы, театры остаются закрытыми для зрителей до 1 августа, а большинство планируемых участников постановки находятся в возрасте и не очень дружат с современными гаджетами, поэтому в режим онлайн мы решили его не переносить", - рассказала РИА Новости худрук театра Ирина Апексимова.
25 января, 03:00АкцентыЧто умел, а чего не умел Владимир Высоцкий
По ее словам, молодые актеры театра планируют сделать домашний концерт о том, что значат песни Высоцкого для молодежи.
"Ребята соберутся в самой исторической части нашего здания - кабинете Любимова, почитают стихи, попоют песни. Что-то будет в новой обработке, что-то в той, как эти песни знает весь мир", - сказала Апексимова.
Программы памяти поэта
Телеканалы так же готовятся к памятной дате.
Первый канал организует марафон документальных и художественных фильмов, посвященных жизни и творчеству Высоцкого. 25 июля в эфир выйдет картина о малоизвестных страницах романа барда и актрисы Марины Влади "Последний поцелуй", в течение дня покажут фильмы "И, улыбаясь, мне ломали крылья", "Последний год" и четырехсерийную биографическую картину Павла Буслова "Высоцкий".
ТВ Центр накануне дня памяти поэта покажет документальный фильм "Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето", в съемках которого приняли участие Никита Высоцкий, а также режиссер Геннадий Полока, актеры Михаил Боярский и Владимир Гостюхин. В программе телеканала "Россия К" – концерт "Баллада о Высоцком". ОТР, в свою очередь, покажет документальный фильм "Музыка. Владимир Высоцкий" и "Большое интервью" с Никитой Высоцким.