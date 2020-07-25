Поэтический марафон пройдет в день памяти Высоцкого

25 января исполняется 80 лет со дня рождения поэта, певца и актера Владимира Высоцкого. Каким был легендарный Гамлет с гитарой — в фотоленте Ria.ru.

"Опальный стрелок" Владимир Высоцкий 25 января исполняется 80 лет со дня рождения поэта, певца и актера Владимира Высоцкого. Каким был легендарный Гамлет с гитарой — в фотоленте Ria.ru.

Таганка молодая

В Театре на Таганке, в котором Высоцкий служил с момента его основания, готовили масштабную программу к памятной дате, но она не состоится, так как театры закрыты для зрителей до 1 августа.