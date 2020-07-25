https://ria.ru/20200725/1574896569.html
В Хабаровск для борьбы с COVID прилетят почти 30 московских врачей
Две бригады врачей общей численностью 28 человек прибудут в Хабаровск в течение двух недель, сообщили журналистам в пресс-службе Хабаровского края. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T04:46
2020-07-25T04:46
распространение нового коронавируса
михаил дегтярев
москва
хабаровск
хабаровский край
общество
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https://ria.ru/20200720/1574616519.html
Александр Смирнов
Не врачам лететь надо, а срецуре, разбираться с призывами к сепаратизму и кто проплатил весь этот праздник либерды уголовщины.. отставки пошли добровольные, теперь из страны будут ноги делать, чтобы не присесть вместе с паханом
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chebak7510
а под халатом у каждого врача погоны и пистолет
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хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, москва, хабаровск, хабаровский край, общество