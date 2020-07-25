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В Хабаровск для борьбы с COVID прилетят почти 30 московских врачей
Две бригады врачей общей численностью 28 человек прибудут в Хабаровск в течение двух недель, сообщили журналистам в пресс-службе Хабаровского края. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T04:46
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михаил дегтярев
москва
хабаровск
хабаровский край
общество
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а под халатом у каждого врача погоны и пистолет
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_0:203:2919:1845_1400x0_80_0_0_3cd90468b1cecf58097c776228c2f5f8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил дегтярев, москва, хабаровск, хабаровский край, общество

В Хабаровск для борьбы с COVID прилетят почти 30 московских врачей

04:46 25.07.2020
1415
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАБАРОВСК, 25 июл - РИА Новости. Две бригады врачей общей численностью 28 человек прибудут в Хабаровск в течение двух недель, сообщили журналистам в пресс-службе Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что в субботу в крае ждут первую бригаду медиков. Медики прибывают в рамках договоренностей врио главы региона Михаила Дегтярева с федеральными органами власти.
"Летят 28 врачей, две бригады. Сегодня 19 и завтра ещё девять. Это инфекционисты, эпидемиологии, рентгенологи, пульмонологи, анестезиологи. Затем разъедутся по больницам Хабаровска, района имени Лазо, Комсомольска-на-Амуре, Ванино и Советской Гавани. Будут оказывать местным врачам консультативную и практическую помощь", - сообщили в пресс-службе.
По данным минздрава края, в регионе с начала пандемии заболели 6,58 тысячи человек, из них 127 за минувшие сутки. Умерли 52 человека, 3,6 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил ДегтяревМоскваХабаровскХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Не врачам лететь надо, а срецуре, разбираться с призывами к сепаратизму и кто проплатил весь этот праздник либерды уголовщины.. отставки пошли добровольные, теперь из страны будут ноги делать, чтобы не присесть вместе с паханом
25 июля, 05:15
Александр Смирнов
7010110
а под халатом у каждого врача погоны и пистолет
25 июля, 06:24
cchebak7510
710002
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