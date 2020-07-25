Хабаровский край выделит 3,5 миллиона рублей зоосаду под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 25 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о выделении 3,5 миллиона рублей зоосаду "Приамурский" имени В.П. Сысоева под Хабаровском для закупки кормов животным.
"Подписал постановление о выделении 3,5 миллиона рублей, знаете кому? Зоосаду имени Сысоева. Знаете почему? Потому что там животные на грани истощения. Если бы я эту бумагу сегодня не подписал, деньги туда не ушли, звери бы погибли. Поэтому каждое решение из этой папки, от него зависит жизнь не только людей, но и зверей в Хабаровском крае", - сказал Дегтярев в видео из своего рабочего кабинета, которое он опубликовал в аккаунте в Instagram.
Дегтярев показал папки и документы на своем рабочем столе и сообщил, что за несколько дней подписал не менее тысячи различных документов.
Как сообщили в зоосаде, он закрыт с 27 марта, его посещения из-за коронавирусной инфекции запрещены.
Зоосад работает с 2002 года. На площади 5,8 гектара в просторных вольерах содержатся до 60 и более видов или порядка 150 экземпляров диких животных и птиц. Почти все они обитатели Дальнего Востока. Ни одно животное зоосада не изъято из дикой природы специально для помещения в неволю. Сюда попадают те, кто не может выжить в естественной среде, в том числе детеныши-сироты. Ежегодно зоосад принимает более 100 тысяч посетителей.