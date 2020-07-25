Хабаровский край выделит 3,5 миллиона рублей зоосаду под Хабаровском

"Подписал постановление о выделении 3,5 миллиона рублей, знаете кому? Зоосаду имени Сысоева. Знаете почему? Потому что там животные на грани истощения. Если бы я эту бумагу сегодня не подписал, деньги туда не ушли, звери бы погибли. Поэтому каждое решение из этой папки, от него зависит жизнь не только людей, но и зверей в Хабаровском крае", - сказал Дегтярев в видео из своего рабочего кабинета, которое он опубликовал в аккаунте в Instagram.