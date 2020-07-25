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Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО
Страховые компании не станут покрывать ущерб потерпевшей в ДТП стороне, если владелец транспортного средства при прохождении обязательного ТО забудет... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T04:38
россия
росссийский союз автостраховщиков (рса)
осаго
авто
росгосстрах
общество
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и зачем вообще тогда ОСАГО ??? просто очередной способ отъёма денег
26
Пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что. Все как всегда в России
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151269/89/1512698986_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_49c6f1bb9ff7d8f6797ff9213244be78.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, росссийский союз автостраховщиков (рса) , осаго, авто, росгосстрах, общество

Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО

04:38 25.07.2020
14740
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Страховые компании не станут покрывать ущерб потерпевшей в ДТП стороне, если владелец транспортного средства при прохождении обязательного ТО забудет предупредить об этом своего страховщика. Об этом в Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали газете "Известия".
Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако в связи с пандемией COVID-19 власти позволили временно оформлять автомобилистам страховку без диагностической карты. Такая мера действует с 1 марта по 30 сентября этого года.
Оформление полиса страхования
6 июля, 14:35
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В РСА отметили, что после завершения этого срока владельцу авто потребуется пройти очередное ТО и представить страховщику подтверждение о прохождении, чтобы избежать проблем из-за разночтений разных норм законодательства.
При этом собеседник издания заявил, что страховщики и сами не знают, каким именно образом это надо сделать. В частности, заявил заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов, нет информации о том, как именно водителю следует представить диагностическую карту либо свидетельство о техосмотре в свою страховую компанию. Также Ефремов признал, что не уверен насчет достаточности информирования страховщиков через Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО).
"Что может считаться свидетельством, достаточно ли наличия записи в системе ЕАИСТО о техосмотре или нет — непонятно", — сказал он.
Полисы ОСАГО
28 июня, 08:30
Союз автостраховщиков запустил новую информационную систему по ОСАГО
В "Росгосстрахе" заявили газете, что к водителям будут применять санкции после пандемии, если они не известят своего страховщика о прохождении ТО, однако также не смогли уточнить, каким образом информировать об этом.
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РоссияРосссийский союз автостраховщиков (РСА)ОСАГОАвтоРосгосстрахОбщество
Популярные комментарии
и зачем вообще тогда ОСАГО ??? просто очередной способ отъёма денег
25 июля, 05:26
Влад Нартов
2100104
Пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что. Все как всегда в России
25 июля, 05:03
П Пётр Васильев
1010002
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