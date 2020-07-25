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Россияне стали меньше покупать жвачку на кассах, сообщил эксперт
Россияне, реже посещая магазины и заказывая продукты в интернете, сократили и количество импульсивных покупок товаров на кассах магазинов, сообщил в интервью... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T04:27
сергей беляков
экономика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей беляков, экономика

Россияне стали меньше покупать жвачку на кассах, сообщил эксперт

04:27 25.07.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПокупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете "Перекресток"
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете Перекресток
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россияне, реже посещая магазины и заказывая продукты в интернете, сократили и количество импульсивных покупок товаров на кассах магазинов, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.
"На фоне роста онлайн-покупок, максимально сократились импульсивные покупки - то, что обычно берут в последний момент в прикассовой зоне. По ним сокращение продаж произошло практически на 60%", - сказал Беляков в преддверии Дня работников торговли, который в текущем году отмечается 25 июля.
Подобную тенденцию отмечают и в торговых сетях. "Действительно, с начала самоизоляции мы наблюдали снижение спроса на товары импульсивной покупки. Меньше всего покупали жевательную резинку и батончики", - сообщили РИА Новости в пресс-службе сети "Магнит".
При этом, отметили в компании, сейчас покупатели возвращаются к своему повседневному поведению. "При отсутствии негативных внешних факторов потребление вскоре может вернуться к доковидному периоду", - сказали в ритейлере.
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Беляков указал на ряд других изменений в потребительском поведении россиян. Часть из них, например. увеличение покупок в онлайне или более рациональное потребление, формировалась и до марта 2020 года. "События этого года усилят их и будут диктовать новую модель поведения: ходить в магазин реже, покупать только то, что действительно нужно", - рассказал председатель президиума ассоциации.
"Сейчас некоторое время будет заметен компенсационный рост спроса на товары с увеличением частоты походов в магазины и ростом среднего чека. Это эффект долгого сидения дома, когда поход в магазин воспринимается как форма досуга, которая долгое время была недоступна или доступна с ограничениями", - добавил он.
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