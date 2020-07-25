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Эквадор предупредил о решимости защищать воды Галапагосов
Правительство Эквадора предупредило власти Китая и других стран, осуществляющих рыбную ловлю в Тихом океане, что намерено обеспечить защиту своих морских прав... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T04:24
галапагос
эквадор
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галапагос, эквадор, китай, в мире

Эквадор предупредил о решимости защищать воды Галапагосов

04:24 25.07.2020
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© Фото : Poseidon ExpeditionsГалапагосские острова
Галапагосские острова
© Фото : Poseidon Expeditions
МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Правительство Эквадора предупредило власти Китая и других стран, осуществляющих рыбную ловлю в Тихом океане, что намерено обеспечить защиту своих морских прав вокруг Галапагосских островов.

"Эквадор заставит (рыболовецкие суда - ред.) уважать свои права вне зависимости от флагов", - заявил министр иностранных дел Эквадора в ходе виртуальной встречи глав МИД стран Латинской Америки и Китая, цитату приводит МИД страны в сообщении на своем сайте.

Ведомство пояснило, что речь идет о защите особой экономической зоны в Тихом океане и месте обитания многих уникальных видов рыб и животных, которому угрожает незаконная и нерегулируемая рыбная ловля.
По словам министра, МИД по дипломатическим каналам уведомил Китай и другие страны, чьи суда присутствуют в этой части акватории Тихого океана, о запрете на вход в исключительную зону Галапагосских островов (200 миль вокруг архипелага) и континентальной части страны.
В 2017 году Эквадор арестовал и включил в состав национального флота китайское судно "Фу Юань Ю Ленг", на борту которого были изъяты около 300 тонн замороженной морской фауны, включая краснокнижных акул-молотов. Экипаж судна был приговорен к штрафу в размере 6 миллионов долларов и тюремному заключению от 1 до 4 лет.
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ГалапагосЭквадорКитайВ мире
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