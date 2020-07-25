https://ria.ru/20200725/1574896304.html
Эквадор предупредил о решимости защищать воды Галапагосов
Правительство Эквадора предупредило власти Китая и других стран, осуществляющих рыбную ловлю в Тихом океане, что намерено обеспечить защиту своих морских прав... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T04:24
2020-07-25T04:24
галапагос
эквадор
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
галапагос, эквадор, китай, в мире
МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости.
Правительство Эквадора
предупредило власти Китая
и других стран, осуществляющих рыбную ловлю в Тихом океане, что намерено обеспечить защиту своих морских прав вокруг Галапагосских островов.
"Эквадор заставит (рыболовецкие суда - ред.) уважать свои права вне зависимости от флагов", - заявил министр иностранных дел Эквадора в ходе виртуальной встречи глав МИД стран Латинской Америки и Китая, цитату приводит МИД страны в сообщении на своем сайте.
Ведомство пояснило, что речь идет о защите особой экономической зоны в Тихом океане и месте обитания многих уникальных видов рыб и животных, которому угрожает незаконная и нерегулируемая рыбная ловля.
По словам министра, МИД по дипломатическим каналам уведомил Китай и другие страны, чьи суда присутствуют в этой части акватории Тихого океана, о запрете на вход в исключительную зону Галапагосских островов (200 миль вокруг архипелага) и континентальной части страны.
В 2017 году Эквадор арестовал и включил в состав национального флота китайское судно "Фу Юань Ю Ленг", на борту которого были изъяты около 300 тонн замороженной морской фауны, включая краснокнижных акул-молотов. Экипаж судна был приговорен к штрафу в размере 6 миллионов долларов и тюремному заключению от 1 до 4 лет.