Эквадор предупредил о решимости защищать воды Галапагосов

МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Правительство Правительство Эквадора предупредило власти Китая и других стран, осуществляющих рыбную ловлю в Тихом океане, что намерено обеспечить защиту своих морских прав вокруг Галапагосских островов.

"Эквадор заставит (рыболовецкие суда - ред.) уважать свои права вне зависимости от флагов", - заявил министр иностранных дел Эквадора в ходе виртуальной встречи глав МИД стран Латинской Америки и Китая, цитату приводит МИД страны в сообщении на своем сайте.

Ведомство пояснило, что речь идет о защите особой экономической зоны в Тихом океане и месте обитания многих уникальных видов рыб и животных, которому угрожает незаконная и нерегулируемая рыбная ловля.

По словам министра, МИД по дипломатическим каналам уведомил Китай и другие страны, чьи суда присутствуют в этой части акватории Тихого океана, о запрете на вход в исключительную зону Галапагосских островов (200 миль вокруг архипелага) и континентальной части страны.