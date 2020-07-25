Исследование: средний онлайн-чек вдвое обогнал траты в офлайне

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Средний чек Средний чек россиян при онлайн-покупках в первом квартале этого года почти вдвое обогнал траты в офлайне, показало исследование банка " Русский Стандарт ", с результатами которого ознакомилось РИА Новости.

Аналитики изучили все онлайн- и офлайн-операции по банковским картам и упорядочили результаты в зависимости от их количества, величины среднего чека, а также пола, возраста и географии клиентов.

"В первом полугодии 2020 года, несмотря на то что общее количество операций в офлайн пока заметно выше, средний чек онлайн-операций был примерно в два раза выше офлайн-чека: 2102 рубля против 1033 рублей", - подсчитали эксперты.

По данным кредитной организации, динамичный переток населения в онлайн идет который год подряд, однако минувшее полугодие в стране заметно ускорило эту миграцию и показало растущую заинтересованность в онлайн-покупках у россиян в условиях изоляции.

Тем более, что набор современных инструментов, упрощающих и ускоряющих проведение подобных операций, расширяется с каждым годом – от мобильных приложений до инновационных способов оплаты в интернете, к примеру, с помощью Системы быстрых платежей.