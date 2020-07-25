https://ria.ru/20200725/1574896262.html
Исследование: средний онлайн-чек вдвое обогнал траты в офлайне
Средний чек россиян при онлайн-покупках в первом квартале этого года почти вдвое обогнал траты в офлайне, показало исследование банка "Русский Стандарт", с... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T04:16
2020-07-25T04:16
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156224/69/1562246912_0:72:3068:1798_1400x0_80_0_0_4e4501b3fba3d729bfd74f91694d17f6.jpg
https://realty.ria.ru/20200421/1570351436.html
https://ria.ru/20200709/1574086170.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156224/69/1562246912_0:72:3068:1798_1400x0_80_0_0_4e4501b3fba3d729bfd74f91694d17f6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156224/69/1562246912_305:0:3036:2048_1400x0_80_0_0_6070ab98a557af6835c7f069bc5f41d4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156224/69/1562246912_646:0:2694:2048_1400x0_80_0_0_04bfff6cb13b7d838a7bc4bb4261945f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
Средний чек россиян
при онлайн-покупках в первом квартале этого года почти вдвое обогнал траты в офлайне, показало исследование банка "Русский Стандарт
", с результатами которого ознакомилось РИА Новости.
Аналитики изучили все онлайн- и офлайн-операции по банковским картам и упорядочили результаты в зависимости от их количества, величины среднего чека, а также пола, возраста и географии клиентов.
"В первом полугодии 2020 года, несмотря на то что общее количество операций в офлайн пока заметно выше, средний чек онлайн-операций был примерно в два раза выше офлайн-чека: 2102 рубля против 1033 рублей", - подсчитали эксперты.
По данным кредитной организации, динамичный переток населения в онлайн идет который год подряд, однако минувшее полугодие в стране заметно ускорило эту миграцию и показало растущую заинтересованность в онлайн-покупках у россиян в условиях изоляции.
Тем более, что набор современных инструментов, упрощающих и ускоряющих проведение подобных операций, расширяется с каждым годом – от мобильных приложений до инновационных способов оплаты в интернете, к примеру, с помощью Системы быстрых платежей.
Если еще несколько лет назад, россияне не доверяли онлайну покупки на крупные суммы, то сегодня средние чеки здесь заметно выше, чем у традиционных покупок в торговых точках.