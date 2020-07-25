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Исследование: средний онлайн-чек вдвое обогнал траты в офлайне
Средний чек россиян при онлайн-покупках в первом квартале этого года почти вдвое обогнал траты в офлайне, показало исследование банка "Русский Стандарт", с... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T04:16
экономика
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РИА Новости
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353
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60
экономика

Исследование: средний онлайн-чек вдвое обогнал траты в офлайне

04:16 25.07.2020
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© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка делает онлайн-покупки
Девушка делает онлайн-покупки
© Depositphotos / VitalikRadko
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Средний чек россиян при онлайн-покупках в первом квартале этого года почти вдвое обогнал траты в офлайне, показало исследование банка "Русский Стандарт", с результатами которого ознакомилось РИА Новости.
Аналитики изучили все онлайн- и офлайн-операции по банковским картам и упорядочили результаты в зависимости от их количества, величины среднего чека, а также пола, возраста и географии клиентов.
"В первом полугодии 2020 года, несмотря на то что общее количество операций в офлайн пока заметно выше, средний чек онлайн-операций был примерно в два раза выше офлайн-чека: 2102 рубля против 1033 рублей", - подсчитали эксперты.
По данным кредитной организации, динамичный переток населения в онлайн идет который год подряд, однако минувшее полугодие в стране заметно ускорило эту миграцию и показало растущую заинтересованность в онлайн-покупках у россиян в условиях изоляции.
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Если еще несколько лет назад, россияне не доверяли онлайну покупки на крупные суммы, то сегодня средние чеки здесь заметно выше, чем у традиционных покупок в торговых точках.
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