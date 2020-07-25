"Росатом" планирует печатать на 3D-принтерах импланты для позвоночника

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ученые российской атомной отрасли планируют с помощью технологий трехмерной печати изготавливать так называемые спинальные кейджи - самые востребованные в хирургии межпозвоночные импланты, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации " Ученые российской атомной отрасли планируют с помощью технологий трехмерной печати изготавливать так называемые спинальные кейджи - самые востребованные в хирургии межпозвоночные импланты, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации " Росатом ".

Главное достоинство спинальных кейджей - возможность их применения для эффективного лечения различных травм позвоночника.

Сейчас управляющая компания научного дивизиона Росатома АО " Наука и инновации " организовала конкурс на разработку металлических комплексов для имплантации - спинальных кейджей и инструментов для их установки, которые планируется изготавливать, в том числе методом селективного лазерного плавления на базе технологий трехмерной печати.

В рамках этой работы предстоит, в числе прочего, подготовить медико-технические требования на спинальные кейджи и инструменты для их установки, разработать техническую документацию для производства этих изделий, изготовить экспериментальные образцы кейджей и инструментов, разработать проект плана программы их клинических испытаний.

Аддитивные технологии (трехмерная печать различных объектов) обладают рядом преимуществ. Прежде всего это сложная форма продукции, которую невозможно достичь механический обработкой или литьем, уникальные сочетания используемых материалов (например, металл и керамика), значительное снижение массы изделия и сроков производства прототипов.