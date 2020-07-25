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"Росатом" планирует печатать на 3D-принтерах импланты для позвоночника
Ученые российской атомной отрасли планируют с помощью технологий трехмерной печати изготавливать так называемые спинальные кейджи - самые востребованные в... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T03:40
наука и инновации
открытия - риа наука
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
наука и инновации, открытия - риа наука, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество

"Росатом" планирует печатать на 3D-принтерах импланты для позвоночника

03:40 25.07.2020
1563
© Depositphotos / CLIPAREAРабота позвоночника
Работа позвоночника
© Depositphotos / CLIPAREA
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ученые российской атомной отрасли планируют с помощью технологий трехмерной печати изготавливать так называемые спинальные кейджи - самые востребованные в хирургии межпозвоночные импланты, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
Главное достоинство спинальных кейджей - возможность их применения для эффективного лечения различных травм позвоночника.
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Сейчас управляющая компания научного дивизиона Росатома АО "Наука и инновации" организовала конкурс на разработку металлических комплексов для имплантации - спинальных кейджей и инструментов для их установки, которые планируется изготавливать, в том числе методом селективного лазерного плавления на базе технологий трехмерной печати.
В рамках этой работы предстоит, в числе прочего, подготовить медико-технические требования на спинальные кейджи и инструменты для их установки, разработать техническую документацию для производства этих изделий, изготовить экспериментальные образцы кейджей и инструментов, разработать проект плана программы их клинических испытаний.
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Аддитивные технологии (трехмерная печать различных объектов) обладают рядом преимуществ. Прежде всего это сложная форма продукции, которую невозможно достичь механический обработкой или литьем, уникальные сочетания используемых материалов (например, металл и керамика), значительное снижение массы изделия и сроков производства прототипов.
Технологии 3D-печати являются одним из основных неядерных бизнес-направлений, которые развиваются в российской атомной отрасли. Исследования в области аддитивных технологий в числе других ключевых направлений вошли в проект российской комплексной программы по атомной науке и технологиям до 2024 года.
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Наука и инновацииОткрытия - РИА НаукаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
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