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РКК "Энергия" нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
Ракетно-космическая корпорация "Энергия", руководящая кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну, запатентовала схему полета к... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T07:36
хочу стать космонавтом
юрий борисов (вице-премьер)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ангара (ракета)
ркк "энергия"
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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юрий борисов (вице-премьер), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета), ркк "энергия", союз, роскосмос

РКК "Энергия" нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты

03:37 25.07.2020 (обновлено: 07:36 25.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна и самолет на закате
Луна и самолет на закате
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия", руководящая кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну, запатентовала схему полета к Луне, позволяющую отказаться от создания и использования сверхтяжелой ракеты.

"Техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны — ред.) без использования сверхтяжёлых ракет-носителей и аэродинамического торможения", — говорится в описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Для высадки российских космонавтов на Луну и возвращения обратно требуется одна ракета "Союз-2.1а" и три разрабатываемых ракеты "Ангара-А5В". Первой "Ангарой" на Луну запускается модуль дозаправки. Затем экипаж на ракете "Союз" внутри корабля "Союз МС" доставляют на Международную космическую станцию или другую околоземную станцию, там он пересаживается в лунный взлетно-посадочный многоразовый корабль. К нему второй "Ангарой-А5В" доставляется разгонный блок и корабль-заправщик. Разгонный блок используется для отправки связки лунного корабля и корабля-заправщика к Луне.
Прибыв к Луне, многоразовый взлетно-посадочный корабль отделяется, садится в зоне высадки модуля дозаправки, совершает заправку перед вылетом и на окололунной орбите стыкуется с кораблем заправщиком, чтобы перекачать топливо в свою топливную систему для полета к Земле. После этого корабль-заправщик сводится с орбиты и падает на Луну, а лунный многоразовый взлетно-посадочный комплекс летит к Земле. По дороге происходит стыковка с еще одним запущенным "Ангарой-А5В" кораблем-заправщиком, а затем стыковка к Международной космической станции, переход экипажа на корабль "Союз-МС" и посадка на Землю.
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"В целом можно сделать вывод, что предлагаемый способ управления с размещением в составе околоземной орбитальной станции специального многоразового пилотируемого корабля для посадки на поверхность Луны позволит создать транспортную космическую систему с существенно меньшими расходами на ее разработку, производство и отработку", — делается вывод в описании к патенту.
Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что "Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне — 27 тонн. Вторая - более мощная — 140 тонн и 33 тонны соответственно.
Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.
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Хочу стать космонавтомЮрий Борисов (вице-премьер)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РКК "Энергия"СоюзРоскосмос
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