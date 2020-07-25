В Хабаровск для борьбы с COVID-19 прибывает бригада московских врачей

Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Бригада московских врачей прибывает в субботу в Бригада московских врачей прибывает в субботу в Хабаровск для помощи коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Хабаровского края

Там уточнили, что это делается в рамках договоренностей врио губернатора Михаила Дегтярева с федеральными органами власти.

Врачи прибывают авиарейсом в 11.50 (4.50 мск).

Как сообщили РИА Новости в минздраве региона, в Хабаровске ждут 17 московских медиков, следом за ними прибудет борт с аппаратами ИВЛ и медикаментами.

Ранее Дегтярев сообщил, что договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным о том, что в Хабаровск приедет бригада медиков, а также отправят лекарства и медтехнику.

По данным минздрава, в регионе с начала пандемии заболели более 6,7 тысячи человек, из них 130 за минувшие сутки. Умерли 52 человека, выздоровели более 3,8 тысячи человек.