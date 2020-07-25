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В Хабаровск для борьбы с COVID-19 прибывает бригада московских врачей
Бригада московских врачей прибывает в субботу в Хабаровск для помощи коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T03:23
2020-07-25T04:00
распространение нового коронавируса
михаил дегтярев
сергей собянин
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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михаил дегтярев, сергей собянин, москва, хабаровск, хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости.
Бригада московских врачей прибывает в субботу в Хабаровск
для помощи коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Хабаровского края
.
Там уточнили, что это делается в рамках договоренностей врио губернатора Михаила Дегтярева с федеральными органами власти.
Врачи прибывают авиарейсом в 11.50 (4.50 мск).
Как сообщили РИА Новости в минздраве региона, в Хабаровске ждут 17 московских медиков, следом за ними прибудет борт с аппаратами ИВЛ и медикаментами.
Ранее Дегтярев
сообщил, что договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным
о том, что в Хабаровск приедет бригада медиков, а также отправят лекарства и медтехнику.
По данным минздрава, в регионе с начала пандемии заболели более 6,7 тысячи человек, из них 130 за минувшие сутки. Умерли 52 человека, выздоровели более 3,8 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.