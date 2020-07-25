Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574895933.html
В Хабаровск для борьбы с COVID-19 прибывает бригада московских врачей
Бригада московских врачей прибывает в субботу в Хабаровск для помощи коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T04:00
распространение нового коронавируса
михаил дегтярев
сергей собянин
москва
хабаровск
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786655_0:172:2869:1786_1400x0_80_0_0_cc3f6bffc4001a3378917e6cef8db671.jpg
2
москва
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786655_0:172:2869:1786_1400x0_80_0_0_cc3f6bffc4001a3378917e6cef8db671.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786655_33:0:2762:2047_1400x0_80_0_0_6f36c89654666dda720b470d70ef4c26.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786655_374:0:2421:2047_1400x0_80_0_0_c2d3cf09f3c91d5bc047b95dce26a110.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил дегтярев, сергей собянин, москва, хабаровск, хабаровский край, общество

В Хабаровск для борьбы с COVID-19 прибывает бригада московских врачей

03:23 25.07.2020 (обновлено: 04:00 25.07.2020)
1853
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Бригада московских врачей прибывает в субботу в Хабаровск для помощи коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Там уточнили, что это делается в рамках договоренностей врио губернатора Михаила Дегтярева с федеральными органами власти.
Врачи прибывают авиарейсом в 11.50 (4.50 мск).
Как сообщили РИА Новости в минздраве региона, в Хабаровске ждут 17 московских медиков, следом за ними прибудет борт с аппаратами ИВЛ и медикаментами.
Ранее Дегтярев сообщил, что договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным о том, что в Хабаровск приедет бригада медиков, а также отправят лекарства и медтехнику.
По данным минздрава, в регионе с начала пандемии заболели более 6,7 тысячи человек, из них 130 за минувшие сутки. Умерли 52 человека, выздоровели более 3,8 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
7800015
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаМихаил ДегтяревСергей СобянинМоскваХабаровскХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Южная Корея впервые с начала апреля выявила более 100 новых случаев COVID
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
"Не чепуха": Пушков ответил Горбачеву после обвинения в капитуляции
Актер Станислав Садальский
Садальский резко ответил на слова сына Высоцкого
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
Посетители смотровой площадки PANORAMA360, расположенной на 89-м этаже башни Федерации международного делового центра Москва-Сити
Психолог напомнила о важности объятий
Ртутный градусник для измерения температуры
Врач назвал болезни, на которые указывает высокая температура по вечерам
Кофе и шоколад
Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе
Страховой полис ОСАГО
Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО
Стюардесса
Стюардессы рассказали, что делать, чтобы выжить при экстренной посадке
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили 34 случая COVID-19
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
"Готов встать на колени": Жириновский обратился к хабаровчанам
Полиция
В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
Знак процента
Эксперт оценил возможное снижение ставки по ипотеке в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
09:37Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
09:32В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19
09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
09:29Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
09:21Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
09:20Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
09:20Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
09:16Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
09:14В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
09:13Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
09:09В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
09:05В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса
Лента новостейМолния