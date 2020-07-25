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"Не чепуха": Пушков ответил Горбачеву после обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции", пишет газета "Московский... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T04:19
россия
архыз
нато
алексей пушков
джеймс бейкер
михаил горбачев
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Вот всё говорили, мол, времени мало прошло, время Горбачёва оправдает, когда старые умрут, молодые свежим взглядом глянут и простят всё Горбачёву. Но время идёт, а этому предателю никто ничего не забыл и не простил. И всё также мерзко слушать его оправдания.
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Горбачева видеть не могу. Все развалил, что мог. Величайшая бездарность в нашей истории.
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архыз
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россия, архыз, нато, алексей пушков, джеймс бейкер, михаил горбачев, москва, германия, ссср, сша, безопасность, в мире

"Не чепуха": Пушков ответил Горбачеву после обвинения в капитуляции

03:04 25.07.2020 (обновлено: 04:19 25.07.2020)
12603
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции", пишет газета "Московский Комсомолец"
Ранее сенатор сослался на заявление спикера немецкого правительства Штеффена Зайберта, который рассказал, как 30 лет назад на встрече с руководством ФРГ в Архызе советский лидер согласился на вхождение объединенной Германии в НАТО. Пушков назвал подобные действия "геополитической капитуляцией". По его словам, Горбачева к тому времени больше заботило получение Нобелевской премии мира, чем национальные интересы. В ответ на это бывший советский лидер назвал заявление Пушкова "чепухой".

"В Архызе произошла не "чепуха", а историческая драма. <…> Это был полный провал его (Горбачева. — Прим. Ред.) политики и отказ защищать национальные интересы страны", — считает Пушков.

По его словам, в результате Советский Союз понес политический, экономический и моральный ущерб. При этом сенатор усомнился в состоятельности версии о том, что Горбачеву в конце 80-х годов было не до внешней политики.

"Переговоры о статусе Германии шли в 1989–1990 годах, когда ситуация в СССР еще была под контролем. Этот аргумент лишь усугубляет оценку политики Горбачева: она была несостоятельной не только вовне, но и внутри страны", — отметил он.

Сенатор подчеркивает, что существовал вариант, согласно которому Германия оставалась бы в НАТО, но Москва получила бы гарантии на то, чтобы блок не расширялся на Восток. В случае жесткой позиции СССР руководство США было готово к этому. В частности, госсекретарь Джеймс Бейкер предлагал оставить советские войска в Германии в качестве гарантии этому. Однако Горбачев дал добро на членство объединенной Германии в НАТО, не поставив условий и не попытавшись добиться ее нейтрального статуса, а также распорядился вывести с ее территории советские войска.
Пушков заключил, что тогда были заложены основы нового европейского порядка, которые были крайне неблагоприятны для Советского Союза. Он призывает осознать уроки "июльской капитуляции" Горбачева в Архызе.
Станислав Станиславович Шушкевич
23 апреля, 19:00
Шушкевич обвинил Горбачева во лжи о развале СССР
56303979
Обсудить 17
РоссияАрхызНАТОАлексей ПушковДжеймс БейкерМихаил ГорбачевМоскваГерманияСССРСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Вот всё говорили, мол, времени мало прошло, время Горбачёва оправдает, когда старые умрут, молодые свежим взглядом глянут и простят всё Горбачёву. Но время идёт, а этому предателю никто ничего не забыл и не простил. И всё также мерзко слушать его оправдания.
25 июля, 05:58
Виктор Каин
9900001
Горбачева видеть не могу. Все развалил, что мог. Величайшая бездарность в нашей истории.
25 июля, 06:28
DDialint62
8100101
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