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Эксперт оценил возможное снижение ставки по ипотеке в России
Средняя ставка по ипотеке в России может упасть вплоть до 6,2 процента годовых к концу года, заявил RT инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T07:37
александр бахтин (экономист)
ипотека
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
общество
экономика
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой?
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
александр бахтин (экономист), ипотека, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), общество, экономика

Эксперт оценил возможное снижение ставки по ипотеке в России

02:32 25.07.2020 (обновлено: 07:37 25.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знак процента. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Средняя ставка по ипотеке в России может упасть вплоть до 6,2 процента годовых к концу года, заявил RT инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
Так он прокомментировал снижение ключевой ставки Банком России до рекордно низкого за весь постсоветский период уровня — 4,25 процента.
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"Удешевление ипотечного кредита даже на 1—1,5 процента годовых может существенно сократить издержки семей на выплату кредита. В целом тренд на снижение ставок позволит увеличить спрос как на новостройки, так и на вторичный рынок", — отметил Бахтин.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор не исключает возможности дальнейшего снижения ключевой ставки на заседании в сентябре. Решение будет основано на оценке экономической ситуации, подчеркнула она.
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Александр Бахтин (экономист)ИпотекаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОбществоЭкономика
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