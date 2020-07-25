https://ria.ru/20200725/1574895671.html
Эксперт оценил возможное снижение ставки по ипотеке в России
Средняя ставка по ипотеке в России может упасть вплоть до 6,2 процента годовых к концу года, заявил RT инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T02:32
2020-07-25T07:37
александр бахтин (экономист)
ипотека
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
общество
экономика
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой?
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https://ria.ru/20200717/1574474014.html
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150848/19/1508481944_0:199:2934:1849_1400x0_80_0_0_56d87b99e8aef2e2df8855e04087e6b7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бахтин (экономист), ипотека, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), общество, экономика