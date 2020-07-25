Эксперт оценил возможное снижение ставки по ипотеке в России

"Удешевление ипотечного кредита даже на 1—1,5 процента годовых может существенно сократить издержки семей на выплату кредита. В целом тренд на снижение ставок позволит увеличить спрос как на новостройки, так и на вторичный рынок", — отметил Бахтин.