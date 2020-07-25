В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками

Ранее сообщалось, что генпрокурор штата Орегон Эллен Розенблюм хочет добиться временного запрета на проведение полицией задержаний, утверждая, что таковые проводились без видимой на то причины. Отмечалось, что ответчиками будут министерство внутренней безопасности, служба маршалов, Таможенно-пограничная служба и Федеральная служба охраны США.