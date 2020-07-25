Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200725/1574895627.html
В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
Суд в США отказался ввести временный запрет на проведение представителями федеральных правоохранительных ведомств задержаний во время протестов в Портленде,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T02:30
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
портленд
орегон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574886398_0:164:2212:1408_1400x0_80_0_0_75724fa0e8e362b20dcf853ec8817338.jpg
https://ria.ru/20200724/1574850255.html
1
портленд
орегон
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574886398_0:164:2212:1408_1400x0_80_0_0_75724fa0e8e362b20dcf853ec8817338.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574886398_85:0:2066:1486_1400x0_80_0_0_974c209085062118cf0ce8b4f1d9ae98.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574886398_332:0:1818:1486_1400x0_80_0_0_b6ef4579583e1380bc3518e697f31383.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, портленд, орегон, сша, в мире

В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками

02:30 25.07.2020
1567
© РИА Новости / Артур ГабдрахмановУчастники акции протеста у здания суда в Портленде
Участники акции протеста у здания суда в Портленде
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Участники акции протеста у здания суда в Портленде
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Суд в США отказался ввести временный запрет на проведение представителями федеральных правоохранительных ведомств задержаний во время протестов в Портленде, которого добивалась генпрокурор штата Орегон, говорится в документе суда.
Ранее сообщалось, что генпрокурор штата Орегон Эллен Розенблюм хочет добиться временного запрета на проведение полицией задержаний, утверждая, что таковые проводились без видимой на то причины. Отмечалось, что ответчиками будут министерство внутренней безопасности, служба маршалов, Таможенно-пограничная служба и Федеральная служба охраны США.
"Ходатайство истца на временный запрет отклонено", - говорится в документе.
По словам судьи Майкла Мосмана, решение было принято в связи с отсутствием у штата права на иск по этому вопросу.
В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.
Протесты в Портленде
Вчера, 11:46
В Портленде применили слезоточивый газ против протестующих
1141011
Обсудить 1
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампПортлендОрегонСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
В США оспорили решение Трампа не учитывать нелегалов при нарезке округов
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
Работа позвоночника
"Росатом" планирует печатать на 3D-принтерах импланты для позвоночника
Сенатор Алексей Пушков
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
"Не чепуха": Пушков ответил Горбачеву после обвинения в капитуляции
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Twitter и Facebook удалили аккаунты союзников Болсонару
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
Галапагосские острова
Эквадор предупредил о решимости защищать воды Галапагосов
Соучредитель компании Apple Стив Возняк на лекции в рамках VII Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ в Москве. 7 октября 2017
YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
Луна и самолет на закате
РКК "Энергия" нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
Пассажирский самолет Boeing-777
СМИ: Boeing может вывести 777X на рынок позже запланированного срока
Полиция
В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
09:37Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
09:32В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19
09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
09:29Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
09:21Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
09:20Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
09:20Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
09:16Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
09:14В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
09:13Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
09:09В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
09:05В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса
Лента новостейМолния