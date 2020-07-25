Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200725/1574895438.html
Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе
Взбодриться утром можно не только с помощью кофе или крепкого чая. Полезной для сердца и нервной системы альтернативой могут выступить кофейные зерна в... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T06:26
питание
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147634/33/1476343374_0:73:2000:1198_1400x0_80_0_0_5b8d6377f58f443a3265393164ef8635.jpg
https://ria.ru/20200718/1574539010.html
https://rsport.ria.ru/20200603/1572378091.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/147634/33/1476343374_0:73:2000:1198_1400x0_80_0_0_5b8d6377f58f443a3265393164ef8635.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/147634/33/1476343374_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_82a2b170ce43620448be2d84bb49099e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/147634/33/1476343374_0:0:1333:1333_1400x0_80_0_0_51e4abeb2136788ac03c4e808459f257.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
питание, общество

Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе

06:26 25.07.2020
8264
© Fotolia / Carlo ToffoloКофе и шоколад
Кофе и шоколад
© Fotolia / Carlo Toffolo
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Взбодриться утром можно не только с помощью кофе или крепкого чая. Полезной для сердца и нервной системы альтернативой могут выступить кофейные зерна в шоколаде, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.
Кофейные зерна в шоколаде дают такой же бодрящий эффект, что и чашка кофе, но имеют меньше неприятных последствий. В частности, они не могут вызвать перенапряжение мозга, которое можно заработать от большой дозы кофеина, уверяет Ирина Хвингия.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
18 июля, 17:58
Доктор Мясников развеял мифы о кофе
"Кофе за счет кофеина дает активность центральной нервной системе, но чрезмерное потребление дает обратную реакцию. От этого и внимание нарушается, и раздражительность повышается. От перенапряжения мозг начинает работать со сбоем. Шоколад не дает этому перенапряжению произойти из-за витаминов группы B. Он оказывает успокоительное действие и создает баланс", — рассказала радио Sputnik нейропсихолог.
Кофейные зерна в шоколаде также несут в себе значительно меньше вреда для сердца человека, чем привычная кружка кофе.
"Кофе и кофеин плохо влияют на сердечно-сосудистую систему. Шоколад наоборот. Он снижает уровень холестерина и хорошо влияет на сердце. Кофе и шоколад взаимодополняют друг друга. Они снижают вредное воздействие друг друга", — считает Ирина Хвингия.
Завтрак
3 июня, 08:00ЗОЖ
"Не пейте кофе": врач назвала продукты, вызывающие прыщи на лице
При этом надо понимать, что ни кофе, ни кофейные зерна в шоколаде – это не панацея. Ирина Хвингия напоминает, что подобный "допинг" может решить временные проблемы, но с хроническим недосыпом и усталостью бороться не поможет.
"Пять зерен кофе в шоколаде более чем достаточно, чтобы немного активировать нервную систему и поддержать работоспособность на некоторое время. Здесь важно понимать, что даже если потреблять их тоннами, эффект все равно будет ненадолго. Если человек хронически не высыпается и спит меньше трех часов в сутки, то никакие зерна в шоколаде его в порядок не приведут. Здесь надо будет заняться режимом дня, а не увеличением количества зерен кофейных", — рассказала нейропсихолог в интервью радио Sputnik.
141412239
Обсудить 4
ПитаниеОбщество
Рекомендуем
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России
Актер Станислав Садальский
Садальский резко ответил на слова сына Высоцкого
Страховой полис ОСАГО
Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО
Протесты в Портленде
Паника в США: "зеленые человечки" захватывают американские города
Пассажирский самолет в небе
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Ртутный градусник для измерения температуры
Врач назвал болезни, на которые указывает высокая температура по вечерам
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
"Готов встать на колени": Жириновский обратился к хабаровчанам
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
"Не чепуха": Пушков ответил Горбачеву после обвинения в капитуляции
Спящая девушка
Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
Девушка печатает на клавиатуре
Эксперт рассказал о защите телефона и компьютера от вредоносных рассылок
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Юрий Цюман на следственном эксперименте
"Его заводили черные колготки": кого убивал таганрогский маньяк Цюман
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
Перенаселение отменяется. Ученые предвидят падение числа людей на Земле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
09:37Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
09:32В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19
09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
09:29Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
09:21Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
09:20Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
09:20Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
09:16Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
09:14В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
09:13Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
09:09В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
09:05В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса
Лента новостейМолния