Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Взбодриться утром можно не только с помощью кофе или крепкого чая. Полезной для сердца и нервной системы альтернативой могут выступить кофейные зерна в шоколаде, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.
Кофейные зерна в шоколаде дают такой же бодрящий эффект, что и чашка кофе, но имеют меньше неприятных последствий. В частности, они не могут вызвать перенапряжение мозга, которое можно заработать от большой дозы кофеина, уверяет Ирина Хвингия.
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"Кофе за счет кофеина дает активность центральной нервной системе, но чрезмерное потребление дает обратную реакцию. От этого и внимание нарушается, и раздражительность повышается. От перенапряжения мозг начинает работать со сбоем. Шоколад не дает этому перенапряжению произойти из-за витаминов группы B. Он оказывает успокоительное действие и создает баланс", — рассказала радио Sputnik нейропсихолог.
Кофейные зерна в шоколаде также несут в себе значительно меньше вреда для сердца человека, чем привычная кружка кофе.
"Кофе и кофеин плохо влияют на сердечно-сосудистую систему. Шоколад наоборот. Он снижает уровень холестерина и хорошо влияет на сердце. Кофе и шоколад взаимодополняют друг друга. Они снижают вредное воздействие друг друга", — считает Ирина Хвингия.
При этом надо понимать, что ни кофе, ни кофейные зерна в шоколаде – это не панацея. Ирина Хвингия напоминает, что подобный "допинг" может решить временные проблемы, но с хроническим недосыпом и усталостью бороться не поможет.
"Пять зерен кофе в шоколаде более чем достаточно, чтобы немного активировать нервную систему и поддержать работоспособность на некоторое время. Здесь важно понимать, что даже если потреблять их тоннами, эффект все равно будет ненадолго. Если человек хронически не высыпается и спит меньше трех часов в сутки, то никакие зерна в шоколаде его в порядок не приведут. Здесь надо будет заняться режимом дня, а не увеличением количества зерен кофейных", — рассказала нейропсихолог в интервью радио Sputnik.