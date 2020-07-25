Психолог напомнила о важности объятий

"Когда нет возможности приезжать куда-то к родственникам, друзьям или коллегам из-за удаленной работы, надо обращать внимание на тех, кто доступен. Это члены семьи, вплоть до домашних животных. Все те, кто проживает рядом и с кем можно иметь контакт. Мы не ограничены полностью. Вопрос только в объеме. Если раньше был большой круг близких, с которыми мы могли обниматься, то теперь это самый узкий круг", — уточнила Арина Липкина в интервью радио Sputnik.