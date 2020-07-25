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СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
Возле китайского консульства в Хьюстоне были замечены несколько человек при попытке выломать заднюю дверь здания, передает Рейтер. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T04:02
морган ортагус
сычуань
мид кнр
китай
хьюстон
вашингтон (город)
сша
в мире
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Я бы так сказала про США: государство-террорист. Но что мы слышим раз за разом от различных американских политиков? От украинских политиков? От польских и прибалтов?? Ну конечно же! Давайте признаем РФ государством-агрессором, спонсором терроризма! Самая пикантная часть этой идеи. Ещё с начала нулевых, не могу вспомнить кто высказывал эти опасения, возможно сами турки, что на территории турции стали появляться странные лагеря, где совсем молодых людей обучали только одному - исламу, как продвигать ислам в массы и самое главное - как умирать за ислам. А кто же спонсировал эти лагеря?? Какая прелесть! США!
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11
сычуань
китай
хьюстон
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766921_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_32f44a96a78b846d6b56bf0ce2ef6958.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
морган ортагус, сычуань, мид кнр, китай, хьюстон, вашингтон (город), сша, в мире

СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР

01:42 25.07.2020 (обновлено: 04:02 25.07.2020)
6175
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Возле китайского консульства в Хьюстоне были замечены несколько человек при попытке выломать заднюю дверь здания, передает Рейтер.
По данным агентства, группу людей, пытавшихся силой открыть дверь, заметили практически сразу после того, как в 16.00 по местному времени (00.00 мск) вступило в силу распоряжение США о закрытии китайского представительства. Сообщается, что ранее эта же группа людей, которые, по данным агентства, могли быть американскими чиновниками, запирали дверь с другой стороны здания. Агентство сообщает, что представиться журналистам они отказались.
Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
После этого МИД КНР потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне, подчеркнул МИД Китая.
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Морган ОртагусСычуаньМИД КНРКитайХьюстонВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Я бы так сказала про США: государство-террорист. Но что мы слышим раз за разом от различных американских политиков? От украинских политиков? От польских и прибалтов?? Ну конечно же! Давайте признаем РФ государством-агрессором, спонсором терроризма! Самая пикантная часть этой идеи. Ещё с начала нулевых, не могу вспомнить кто высказывал эти опасения, возможно сами турки, что на территории турции стали появляться странные лагеря, где совсем молодых людей обучали только одному - исламу, как продвигать ислам в массы и самое главное - как умирать за ислам. А кто же спонсировал эти лагеря?? Какая прелесть! США!
25 июля, 07:09
viki miks
602006
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