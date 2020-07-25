https://ria.ru/20200725/1574895322.html
СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
Возле китайского консульства в Хьюстоне были замечены несколько человек при попытке выломать заднюю дверь здания, передает Рейтер. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T01:42
2020-07-25T04:02
морган ортагус
сычуань
мид кнр
китай
хьюстон
вашингтон (город)
сша
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574834077.html
viki miks
Я бы так сказала про США: государство-террорист. Но что мы слышим раз за разом от различных американских политиков? От украинских политиков? От польских и прибалтов?? Ну конечно же! Давайте признаем РФ государством-агрессором, спонсором терроризма! Самая пикантная часть этой идеи. Ещё с начала нулевых, не могу вспомнить кто высказывал эти опасения, возможно сами турки, что на территории турции стали появляться странные лагеря, где совсем молодых людей обучали только одному - исламу, как продвигать ислам в массы и самое главное - как умирать за ислам. А кто же спонсировал эти лагеря?? Какая прелесть! США!
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сычуань
китай
хьюстон
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766921_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_32f44a96a78b846d6b56bf0ce2ef6958.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морган ортагус, сычуань, мид кнр, китай, хьюстон, вашингтон (город), сша, в мире