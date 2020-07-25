Эксперт рассказал о защите телефона и компьютера от вредоносных рассылок

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Безопасность устройств в первую очередь зависит от самих пользователей, которые могут принять ряд превентивных мер. Не стоит открывать подозрительные файлы от незнакомцев, оставлять личные контактные данные в открытом доступе, а также подключаться к бесплатному интернету в общественных местах, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
“Гаджеты без антивирусных программ защищены гораздо меньше. Даже если пользователь может назвать себя профи и следит за безопасностью, никто не гарантирует, что уставший или загруженный человек не скачает случайно вредоносную программу, приняв ее за рабочее письмо”, — пояснил эксперт.
Не стоит оставлять свои личные контактные данные в открытом доступе (номер телефона или электронную почту), особенно это касается соцсетей, из которых мошенники могут почерпнуть много информации о потенциальной жертве, назвав для отвлечения внимания несколько имен из списка друзей.