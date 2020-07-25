Эксперт рассказал о защите телефона и компьютера от вредоносных рассылок

“Гаджеты без антивирусных программ защищены гораздо меньше. Даже если пользователь может назвать себя профи и следит за безопасностью, никто не гарантирует, что уставший или загруженный человек не скачает случайно вредоносную программу, приняв ее за рабочее письмо”, — пояснил эксперт.