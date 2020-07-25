https://ria.ru/20200725/1574895266.html
В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 55 тысяч, сообщает министерство... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T01:40
2020-07-25T01:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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1
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, бразилия, в мире