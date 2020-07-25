В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19

По данным бразильского минздрава, за последние 24 часа в стране зафиксировали 55 891 новый случай COVID-19 и 1156 смертей. Накануне прирост новых случаев заражения составил 59,9 тысячи.

За все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 343 366 случаев заражения, скончались 85 238 пациентов с подтвержденным COVID-19. В настоящее время выздоровел 1 592 281 пациент.