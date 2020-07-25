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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 55 тысяч, сообщает министерство... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T01:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19

01:40 25.07.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 55 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным бразильского минздрава, за последние 24 часа в стране зафиксировали 55 891 новый случай COVID-19 и 1156 смертей. Накануне прирост новых случаев заражения составил 59,9 тысячи.
За все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 343 366 случаев заражения, скончались 85 238 пациентов с подтвержденным COVID-19. В настоящее время выздоровел 1 592 281 пациент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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