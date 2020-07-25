https://ria.ru/20200725/1574895227.html
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью
В Минздраве не ожидают большого роста заболеваемости коронавирусом осенью, заявил главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T01:39
2020-07-25T09:41
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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https://ria.ru/20200723/1574781235.html
nop300
"Ситуация с "короной" будет определяться исключительно политической ситуацией в стране. Но "само" изоляцией "ситуацию" уже нее остановить.
89
Илья Казаков
Им указано так. Только вот... как им не стыдно
24
13
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_0:203:2919:1845_1400x0_80_0_0_3cd90468b1cecf58097c776228c2f5f8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество