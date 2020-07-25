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В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью
В Минздраве не ожидают большого роста заболеваемости коронавирусом осенью, заявил главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:41
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью

01:39 25.07.2020 (обновлено: 09:41 25.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Минздраве не ожидают большого роста заболеваемости коронавирусом осенью, заявил главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов.
Однако, полагает он, некоторый подъем заболеваемости возможен, потому что осенью, когда в школах и вузах формируются новые коллективы, создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и COVID-19.
В пресс-службе Минздрава отметили, что Россия только начала выходить из пандемии и в некоторых регионах ситуация все еще остается напряженной.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 15,2 миллиона инфицированных, 628 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 800 тысяч, более 13 тысяч человек скончались, 588 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЧулановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
"Ситуация с "короной" будет определяться исключительно политической ситуацией в стране. Но "само" изоляцией "ситуацию" уже нее остановить.
25 июля, 07:07
nnop300
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