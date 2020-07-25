В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Минздраве не ожидают большого роста заболеваемости коронавирусом осенью, заявил главный инфекционист ведомства В Минздраве не ожидают большого роста заболеваемости коронавирусом осенью, заявил главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов

Однако, полагает он, некоторый подъем заболеваемости возможен, потому что осенью, когда в школах и вузах формируются новые коллективы, создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и COVID-19.

В пресс-службе Минздрава отметили, что Россия только начала выходить из пандемии и в некоторых регионах ситуация все еще остается напряженной.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , всего насчитывается 15,2 миллиона инфицированных, 628 тысяч из них умерли.

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 800 тысяч, более 13 тысяч человек скончались, 588 тысяч вылечились.