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Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
Для работодателя выгоднее всего отправлять сотрудников в отпуск в январе — после новогодних праздников — и в августе, когда наступает сезон затишья. При этом... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:10
общество
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
общество

Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск

02:52 25.07.2020 (обновлено: 09:10 25.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Для работодателя выгоднее всего отправлять сотрудников в отпуск в январе — после новогодних праздников — и в августе, когда наступает сезон затишья. При этом работодатель вправе брать график отпусков с сотрудников на год вперед, поэтому лучше свой отдых планировать заранее, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
“У отпуска есть две стороны медали. Одна сторона медали — это понимание лучшего времени для отпуска у работодателя, а вторая — лучшее время отдыха для сотрудника”, — заметил эксперт.
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По его словам, для любых сотрудников самое лучшее время для отпуска — это летний сезон, когда можно выбраться в поездки по России: погода хорошая и можно подстроиться под свои путевки. А так — самый рабочий сезон в России по традиции длится с сентября по декабрь и с марта по май.
Что касается работодателя, то ему выгодно отправлять в отпуск людей в период самой низкой загруженности — это по традиции август. В августе абсолютное большинство компаний работают в полуспящем режиме и работодатель с удовольствием дает отпуска сотрудникам. Однако, по словам эксперта, это самый высокий сезон для отдыха, поэтому найти, куда поехать в августе, довольно проблематично. Тем не менее традиционно "все работодатели думают об этом".
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Общество
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