https://ria.ru/20200725/1574895203.html
Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
Для работодателя выгоднее всего отправлять сотрудников в отпуск в январе — после новогодних праздников — и в августе, когда наступает сезон затишья. При этом... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T02:52
2020-07-25T09:10
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944282_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_816e0004cb9a90a1a230dbfc5ae23774.jpg
https://ria.ru/20200710/1574145654.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944282_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_816e0004cb9a90a1a230dbfc5ae23774.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944282_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7ab4c2b0b69ed67ef353e1b56f1ab5fd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944282_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_4d41665255f47a2eb55b0fa74717ac12.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Для работодателя выгоднее всего отправлять сотрудников в отпуск в январе — после новогодних праздников — и в августе, когда наступает сезон затишья. При этом работодатель вправе брать график отпусков с сотрудников на год вперед, поэтому лучше свой отдых планировать заранее, рассказал агентству "Прайм
" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
“У отпуска есть две стороны медали. Одна сторона медали — это понимание лучшего времени для отпуска у работодателя, а вторая — лучшее время отдыха для сотрудника”, — заметил эксперт.
По его словам, для любых сотрудников самое лучшее время для отпуска — это летний сезон, когда можно выбраться в поездки по России: погода хорошая и можно подстроиться под свои путевки. А так — самый рабочий сезон в России по традиции длится с сентября по декабрь и с марта по май.
Что касается работодателя, то ему выгодно отправлять в отпуск людей в период самой низкой загруженности — это по традиции август. В августе абсолютное большинство компаний работают в полуспящем режиме и работодатель с удовольствием дает отпуска сотрудникам. Однако, по словам эксперта, это самый высокий сезон для отдыха, поэтому найти, куда поехать в августе, довольно проблематично. Тем не менее традиционно "все работодатели думают об этом".