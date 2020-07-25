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Туризм
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На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
Число туристов в июне на Кипре уменьшилось на 98,2% по сравнению с июнем 2019 года, а за первые полгода падение турпотока составило 84,3%, статистические данные РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T01:37
туризм
коронавирус covid-19
кипр
греция
австрия
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, кипр, греция, австрия

На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса

01:37 25.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы на берегу Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Туристы на берегу Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 25 июл – РИА Новости. Число туристов в июне на Кипре уменьшилось на 98,2% по сравнению с июнем 2019 года, а за первые полгода падение турпотока составило 84,3%, статистические данные опубликовало правительственное бюро печати и информации.
В июне 2020 года на остров прибыли 9 919 туристов по сравнению с 509 662 в июне 2019 года. За период январь-июнь 2020 года приехали 255 675 туристов по сравнению с 1 613 023 туристами за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении.
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С 2020 года на Кипре были введены жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса, включая запрет на въезд туристов, действовавшие до 8 июня 2020 года.
В марте количество туристов снизилось почти вдвое, в апреле и мае их не было вообще.
Что касается данных за июнь, то количество приехавших из Греции уменьшилось на 75,8% по сравнению с прошлым годом, из Германии – на 93,1%, из Швейцарии – на 93% и из Австрии на 91,1%.
Данные за июнь 2020 года были получены в результате обработки информации электронной платформы Cyprus Flight Pass. Пассажиры, желающие совершить поездку на Кипр с 9 июня 2020 года, должны были ввести на этой электронной платформе информацию относительно своего рейса, страны проживания, цели посещения, а также другие демографические данные. Эти данные использовались статистической службой для оценки количества туристов, прибывших в течение отчетного периода, говорится в сообщении.
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ТуризмКоронавирус COVID-19КипрГрецияАвстрия
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