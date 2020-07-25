На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса

АФИНЫ, 25 июл – РИА Новости. Число туристов в июне на Число туристов в июне на Кипре уменьшилось на 98,2% по сравнению с июнем 2019 года, а за первые полгода падение турпотока составило 84,3%, статистические данные опубликовало правительственное бюро печати и информации.

В июне 2020 года на остров прибыли 9 919 туристов по сравнению с 509 662 в июне 2019 года. За период январь-июнь 2020 года приехали 255 675 туристов по сравнению с 1 613 023 туристами за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении.

С 2020 года на Кипре были введены жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса, включая запрет на въезд туристов, действовавшие до 8 июня 2020 года.

В марте количество туристов снизилось почти вдвое, в апреле и мае их не было вообще.

Что касается данных за июнь, то количество приехавших из Греции уменьшилось на 75,8% по сравнению с прошлым годом, из Германии – на 93,1%, из Швейцарии – на 93% и из Австрии на 91,1%.