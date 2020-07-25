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Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
Президент США Дональд Трамп в пятницу подтвердил, что власти купили 90% мировых запасов производимого в стране лекарства "Ремдесивир", которое применяется при... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T01:50
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коронавирус covid-19
дональд трамп
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"

01:34 25.07.2020 (обновлено: 01:50 25.07.2020)
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© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу подтвердил, что власти купили 90% мировых запасов производимого в стране лекарства "Ремдесивир", которое применяется при лечении COVID-19.

"Моя администрация забронировала 90% мировых поставок препарата "Ремдесивир", который оказывает большое влияние (на лечение от коронавируса)", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

В начале июля британское издание Guardian сообщило, что США скупили около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата "Ремдесивир", эффективно применяющегося при лечении COVID-19, у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences.
Первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня США скупили около 500 тысяч доз, что составляет около 90% запаса препарата на три месяца. Таким образом, США существенно ограничили доступ других стран к лекарству, считают эксперты.
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Ранее клинические испытания противовирусного препарата "Ремдесивир", первоначально разработанного для лечения лихорадки Эбола, показали, что лекарство сокращает период выздоровления тяжелобольных COVID-19, что может способствовать росту шансов выживаемости.
"Ремдесивир" экстренно одобрили первого мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS.
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Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства, общей стоимостью 2 340 долларов.
Gilead в июне установила в развитых странах цену на "Ремдесивир" в размере 390 долларов за ампулу, для обеспечения развивающихся стран компания заключила контракты с производителями аналогов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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