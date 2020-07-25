СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне

Ранее сообщалось, что Эспер подписал меморандум о демонстрации флагов на военных объектах, где в числе разрешенных отсутствует флаг конфедератов. Список разрешенных к вывешиванию на военных объектах или их территории флагов состоит из девяти пунктов, в которых отсутствует упоминание флага Конфедерации. Исключение сделано для музейных экспозиций, могил, монументов и ряда других ситуаций, в которых это "не может рассматриваться как поддержка флага со стороны министерства обороны".

По данным источников телеканала, Трамп был разгневан из-за меморандума Эспера, в котором не говорится о запрете именно флага конфедератов, но фактически его вывешивание на военных объектах становится запретным.

Вместе с тем, два источника, которые общались с Трампом в последние дни, заявили, что на данный момент работе Эспера ничего не угрожает, хотя отношения между американским президентом и главой Пентагона в последнее время значительно ухудшились.

Как сообщает телеканал, один из чиновников Белого дома заявил, что информация источников о реакции Трампа недостоверна.

"Когда этот вопрос подняли перед президентом, он не был зол", - приводит телеканал слова неназванного чиновника Белого дома.

Ранее о запрете флага рабовладельческого Юга в эпоху Гражданской войны заявили флот и морская пехота США.