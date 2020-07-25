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СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за того, как глава Пентагона Марк Эспер подписал меморандум о демонстрации флагов на военных объектах, где среди... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T01:16
джордж флойд
марк эспер
дональд трамп
министерство обороны сша
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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джордж флойд, марк эспер, дональд трамп, министерство обороны сша, сша, в мире

СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах

01:16 25.07.2020
1257
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разозлился из-за того, как глава Пентагона Марк Эспер подписал меморандум о демонстрации флагов на военных объектах, где среди разрешенных не было флага Конфедерации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее сообщалось, что Эспер подписал меморандум о демонстрации флагов на военных объектах, где в числе разрешенных отсутствует флаг конфедератов. Список разрешенных к вывешиванию на военных объектах или их территории флагов состоит из девяти пунктов, в которых отсутствует упоминание флага Конфедерации. Исключение сделано для музейных экспозиций, могил, монументов и ряда других ситуаций, в которых это "не может рассматриваться как поддержка флага со стороны министерства обороны".
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По данным источников телеканала, Трамп был разгневан из-за меморандума Эспера, в котором не говорится о запрете именно флага конфедератов, но фактически его вывешивание на военных объектах становится запретным.
Вместе с тем, два источника, которые общались с Трампом в последние дни, заявили, что на данный момент работе Эспера ничего не угрожает, хотя отношения между американским президентом и главой Пентагона в последнее время значительно ухудшились.
Как сообщает телеканал, один из чиновников Белого дома заявил, что информация источников о реакции Трампа недостоверна.
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"Когда этот вопрос подняли перед президентом, он не был зол", - приводит телеканал слова неназванного чиновника Белого дома.
Ранее о запрете флага рабовладельческого Юга в эпоху Гражданской войны заявили флот и морская пехота США.
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, памятниках и другой символике рабовладельческого Юга.
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Джордж ФлойдМарк ЭсперДональд ТрампМинистерство обороны СШАСШАВ мире
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