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Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравил коллег с профессиональным праздником и отметил, что СК уделяет особое внимание привлечению к... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T01:11
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество

Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание

01:11 25.07.2020
645
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравил коллег с профессиональным праздником и отметил, что СК уделяет особое внимание привлечению к ответственности за совершение коррупционных преступлений, сообщается на сайте СК РФ.
День сотрудника органов следствия отмечается в России 25 июля.
"Следственный комитет особое внимание уделяет вопросам привлечения лиц к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений и добивается конкретных результатов. С момента образования СК следователями возмещено государству и потерпевшим от преступлений свыше 300 миллиардов рублей. Благодаря принимаемым ведомством мерам значительно возросло число раскрытых преступлений прошлых лет", - приводятся в сообщении слова Бастрыкина.
Глава СК также добавил, что за годы работы улучшилось качество следствия. Так, количество оправданных и лиц, дела о которых прекращены судом за отсутствием состава преступления, непричастностью, сократилось с 1885 до 629.
"Мы продолжаем активно развивать наши собственные образовательные учреждения – в предстоящем учебном году впервые откроет двери Севастопольский филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса", - добавил Бастрыкин.
Также он поблагодарил ветеранов, отметив их вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и участие в патриотическом воспитании молодежи РФ.
Бастрыкин пожелал коллегам и их близким здоровья и успехов, добавив, что он и впредь рассчитывает на их принципиальность, профессионализм и высокие моральные качества.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
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