Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравил коллег с профессиональным праздником и отметил, что СК уделяет особое внимание привлечению к ответственности за совершение коррупционных преступлений, сообщается на сайте СК РФ.

День сотрудника органов следствия отмечается в России 25 июля.

"Следственный комитет особое внимание уделяет вопросам привлечения лиц к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений и добивается конкретных результатов. С момента образования СК следователями возмещено государству и потерпевшим от преступлений свыше 300 миллиардов рублей. Благодаря принимаемым ведомством мерам значительно возросло число раскрытых преступлений прошлых лет", - приводятся в сообщении слова Бастрыкина.

Глава СК также добавил, что за годы работы улучшилось качество следствия. Так, количество оправданных и лиц, дела о которых прекращены судом за отсутствием состава преступления, непричастностью, сократилось с 1885 до 629.

"Мы продолжаем активно развивать наши собственные образовательные учреждения – в предстоящем учебном году впервые откроет двери Севастопольский филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса", - добавил Бастрыкин.

Также он поблагодарил ветеранов, отметив их вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и участие в патриотическом воспитании молодежи РФ.