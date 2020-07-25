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В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
Поиском трехлетнего мальчика, пропавшего в Крыму, занялся поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт Крым", они опубликовали приметы ребенка. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:04
поисковый отряд "лиза алерт"
республика крым
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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поисковый отряд "лиза алерт", республика крым, происшествия

В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика

00:53 25.07.2020 (обновлено: 09:04 25.07.2020)
10324
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Поиском трехлетнего мальчика, пропавшего в Крыму, занялся поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт Крым", они опубликовали приметы ребенка.
Как ранее сообщало региональное управление Следственного комитета, около 16:00 мальчик из села Строгановка пошел гулять вместе со старшей сестрой. В какой-то момент девочка потеряла его из виду. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.
"Лиза Алерт Крым" сообщает приметы пропавшего: рост 110 сантиметров, обычного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Одет был в серую футболку, темно-синие шорты и белые тапочки. К поиску ребенка подключены добровольцы.
Полицейский
14 июля, 08:24
В Хабаровске пропал девятилетний ребенок
1012533
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Поисковый отряд "Лиза Алерт"Республика КрымПроисшествия
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